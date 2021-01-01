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أخبار الانتقالات | أوديجارد ينتقل لآرسنال وميلان يطلب بيراردي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 20 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Domenico Berardi Italia Euro 2020
Getty

جوريتسكا مستمر مع بايرن

2021-08-20T09:49:01Z

علم جول من مراسله في ميونخ أن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع نجمه ليون جوريتسكا من أجل تمديد عقده.

وبحسب التقارير، سيتقاضى الدولي الألماني قرابة 16 مليون يورو بالموسم، وسيمضي عقداً حتى 2026.

باريس يتحرك لضم كامافينجا

2021-08-20T08:15:14Z

ذكرت "ليكيب" أن باريس سيعرض 30 مليون يورو لضم إدواردو كامافينجا هذا الصيف من صفوف رين.

الفرنسي الشاب عقده ينتهي بحلول يونيو 2022، وتم ربطه بعدة أندية مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد.

توتنهام يريد عوار

2021-08-20T08:14:15Z

أوضحت "إكسبريس" أن توتنهام قد يتحرك في الساعات المقبلة من الميركاتو لضم حسام عوار من صفوف ليون.

اللاعب كان هدفاً لريال مدريد وآرسنال، والتقرير قال إن سبيرز قد يعرض لاعبه تانجوي ندومبيلي في صفقة تبادلية على ليون.

ماروتا: فيدال وسانشيز باقيان في إنتر

2021-08-20T08:12:57Z

أكد مدير القطاع الرياضي لإنتر بيبي ماروتا مع "لا تيرسيرا" أن الثنائي أرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز باقيان مع الفريق.

وقال ماروتا إن اللاعبين لم تصل لهما عروض في الآونة الماضية، ويدخلان في خطط النيراتزوري للموسم الجديد.

ميلان يتحرك لضم بيراردي

2021-08-20T08:11:57Z

أوضحت "توتوسبورت" أن ميلان قد يتحرك في الساعات المقبلة للتعاقد مع دومينكو بيراردي من ساسوولو.

ويطلب ساسوولو قرابة 35 مليون يورو لبيع نجمه، بينما سيعرض ميلان إعارة اللاعب مع أحقية شراء بحسب التقرير.

مبابي يطلب الرحيل من باريس

2021-08-20T08:11:23Z

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بنزيما يمدد مع ريال مدريد

2021-08-20T08:10:15Z

قال "فابريزيو رومانو" إن ريال مدريد قام بتمديد عقد قائده ونجمه كريم بنزيما في الساعات الماضية بصفة رسمية.

وسيمتد العقد الجديد حتى 2023، لتتأكد المعلومات بخصوص الاتفاق بين الطرفين منذ عدة أسابيع.

رسمياً | آرسنال يضم أوديجارد

2021-08-20T08:08:41Z

أعلن آرسنال عن ضم النرويجي مارتين أوديجارد بصفة نهائية من صفوف ريال مدريد عقب أن أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع الفريق مُعاراً.

وبحسب التقارير، كلفت الصفقة المدفعجية مبلغاً في حدود 40 مليون يورو.

رسمياً | جيوفينكو يرحل عن الهلال

2021-08-20T08:08:13Z

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ريال مدريد يرفض أربعة نجوم من أجل مبابي

2021-08-20T08:07:53Z

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