أخبار الانتقالات | أوديجارد ينتقل لآرسنال وميلان يطلب بيراردي

علم جول من مراسله في ميونخ أن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع نجمه ليون جوريتسكا من أجل تمديد عقده.

وبحسب التقارير، سيتقاضى الدولي الألماني قرابة 16 مليون يورو بالموسم، وسيمضي عقداً حتى 2026.