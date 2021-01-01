أخبار الانتقالات | أزمة ديبالا وفرصة برشلونة لضم مارسيال

حلم والدة رونالدو
كشفت دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن حلمها برؤية ابنها يعود إلى سبورتينج لشبونة.
وقالت والدة رونالدو في بودكاست "ADN de Leao":"رونالدو يجب أن يعود إلى سبورتينج لشبونة، أتمنى رؤيته هنا مرة أخرى".
وأضافت:"هو يحب مشاهدة مباريات الفريق وقلت له بالفعل:يا بني أريد أن أراك تعود إلى لشبونة قبل أن أموت".
وتابعت:"قال لي سنرى ما سيحدث، ولكن إن لم يكن هو، فهناك "كريستيانيو" ابنه الصغير، هو يلعب بشكل أفضل منه في نفس المرحلة العمرية، رونالدو لم يكن لديه أي مدرب في مرحلة الطفولة، ولكنه الآن هو معلم ابنه".
ليفاندوفسكي لا يريد الرحيل
المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أكد أنه لا يريد الرحيل عن بايرن ميونخ وسط شائعات رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.
وقال اللاعب خلال تسلمه جائزة الحذاء الذهبي للموسم الماضي:"لست بحاجة لإثبات نفسي في دوري آخر، وأريد الاستمرار هنا لسنوات".
بيرلو لن ينتقل لبرشلونة
ترددت العديد من الشائعات حول رغبة برشلونة في التعاقد مع أندريا بيرلو بدلًا لرونالد كومان الذي اقترب من الرحيل عن النادي.
شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن بيرلو ليس من ضمن خيارات برشلونة لخلافة الهولندي، وأن التقارير التي زعمت ذلك جميعها غير صحيحة.
اقتراب صفقة خاميس
وسط الأنباء المتزايدة حول انتقال خاميس رودريجيز إلى الريان القطري، قرر الأخير بعث رسالة تشويقية إلى جماهيره.
قريبًا— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) September 22, 2021
Soon pic.twitter.com/OqcPyGFFQj
ونشر الحساب الرسمي للريان على تويتر، مقطع فيديو غامض بعنوان "قريبًا" في تلميح إلى التعاقد مع صانع الألعاب الكولومبي.
فرصة برشلونة
تقارير إنجليزية أكدت أن مانشستر يونايتد سيسمح لمهاجمه الفرنسي أنتوني مارسيال بالرحيل في يناير القادم.
وهو ما جعل برشلونة يهتم بالحصول على خدماته، من أجل تعويض رحيل مواطنه الفرنسي أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد في الصيف.
هندرسون يريد الرحيل
يرغب دين هندرسون الحارس الثاني لمانشستر يونايتد، في الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
الإنجليزي كان على أعتاب الحصول على مركز أساسي بدلًا من دافيد دي خيا، لكن مستوى الأخير أعاده إلى الدكة، ليبحث عن فرصة إعارة في الميركاتو الشتوي وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.
أزمة ديبالا
كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن تعثر المفاوضات بين باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس من أجل التجديد مع ناديه.
ويأتي ذلك بسبب طلب الأرجنتيني حدوث زيادة نوعية في راتبه، لكنه لم يقنع النادي بأحقيته بهذه الزيادة من خلال مستواه الحالي.
اهتمام بمهاجم سيتي
أكد موقع "فوتبول إنسايدر" اهتمام بوروسيا دورتموند بالتعاقد مع ليام ديلاب مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأوضح الموقع أن النادي الألماني عرض 15 مليون جنيه استرليني لضم صاحب الـ18 سنة لكن العرض قوبل بالرفض.
تجديد ديمبيلي
تقرير من "El Partidazo de COPE" يؤكد بدء محادثات التجديد بين برشلونة والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.
النادي الكتالوني يريد الحفاظ على خدمات اللاعب، لذلك دخل في مفاوضات مكثفة مع وكيل أعماله، لإقناعه بالتجديد قبل يناير القادم، من أجل منعه من التوقيع على عقد مبدئي مع للانتقال إلى فريق أخر بالمجان في الصيف.