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أخبار الانتقالات: أرتيتا المرشح الأول لخلافة كومان وإنذار فاسكيز للريال

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 1 مارس 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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Mikel Arteta Barcelona GFX
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يوفنتوس قد يخطف المهاجم المطلوب في برشلونة!

2021-03-01T07:47:36Z

مهاجم ليون ممفيس ديباي هو موضوع اهتمام يوفنتوس - وفقًا لتوتوسبورت.

يبحث أبطال إيطاليا أيضًا عن أركاديوس ميليك، لاعب نابولي المعار، الموجود حاليًا في مرسيليا، حيث يخططون للانتقالات الصيفية المحتملة.

أحرز ديباي، الذي كان مرتبطًا بشدة ببرشلونة الصيف الماضي ومازال، 15 هدفًا في 27 مباراة بجميع المسابقات مع ليون هذا الموسم.

Memphis Depay Lyon 2020-21
Getty Images

ريال مدريد ينافس يوفنتوس والسيتي من أجل نجم ساسوولو

2021-03-01T07:47:22Z

ريال مدريد هو أحدث فريق يبدى اهتمامًا بنجم ساسوولو مانويل لوكاتيللي، وفقًا لتقرير كالتشيو ميركاتو.

ورد أن يوفنتوس يستعد لعرض صيفي للاعب البالغ من العمر 23 عامًا، في حين تم ربط مانشستر سيتي أيضًا.

يقال إن ساسوولو يطالب بحوالي 40 مليون يورو من أجل اللاعب.

سباق بين اليونايتد وليدز من أجل النجم الكاميروني

2021-03-01T07:47:05Z

حدد مانشستر يونايتد وليدز، مدافع تورينو نيكولاس نكولو، كهدف انتقالي، وفقًا لموقع توتوسبورت.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، وسيكون حرًا للانتقال.

تم التأكيد.. إريك جارسيا سينضم إلى برشلونة في الصيف

2021-03-01T07:46:51Z

أرتيتا المرشح الأول لخلافة كومان!

2021-03-01T07:46:02Z

تم اختيار ميكيل أرتيتا كبديل لرونالد كومان في برشلونة، وفقًا لـ RAC1.

صرح جوان لابورتا المرشح للرئاسة علنًا أنه يدعم كومان في كامب نو، ولكن إذا ترك الهولندي المنصب، فإن مدرب آرسنال الحالي سيكون أحد المرشحين الرئيسيين لخلافته.

مالديني يشيد بالوافد الجديد

2021-03-01T07:45:37Z

أشاد باولو مالديني، المدير الفني لميلان، بفيكايو توموري، المعار من تشيلسي.

تم التعاقد مع قلب الدفاع في يناير، ويبدو أن المدافع الأسطوري معجب كبير باللاعب.

في الواقع، تم اختيار توموري للمباراة الكبرى يوم الأحد ضد روما قبل أليسيو رومانيولي، وهو مدافع أكثر رسوخًا في سان سيرو.

لوكاس فاسكيز يُصدر إنذاراً لريال مدريد

2021-03-01T07:45:14Z

قدم لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد إنذارًا نهائيًا بشأن تجديد العقد، وفقًا لـ ABC.

يريد لاعب خط الوسط زيادة كبيرة في الأجور من أجل تمديد عقده الحالي، الذي ينتهي في عام 2022.

أجويرو يجب أن يكون في أفضل حالاته لكي يشارك مع السيتي

2021-03-01T07:44:57Z

أصر بيب جوارديولا على أن مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو يجب أن يكون في أفضل حالاته حتى يتواجد في التشكيلة الأساسية.

على الرغم من كونه شخصية أسطورية في النادي الذي يتواجد فيه منذ عام 2011، فإن مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق لن يدعو أجويرو للعودة إلى الفريق بناءً على أمجاد الماضي.

في الواقع، مع امتداد سلسلة الانتصارات الآن إلى 20 مباراة، يمكن لجوارديولا أن يكون صعب الإرضاء.

كلوب واثق من استمرار محمد صلاح

2021-02-28T04:18:07Z

يورجن كلوب واثق أن محمد صلاح ملتزمًا تمامًا تجاه ليفربول على المدى الطويل.

كان مستقبل المهاجم المصري في النادي محل شك في نهاية العام الماضي عندما تحدث بعبارات متوهجة عن عملاق الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد.

Mohamed Salah Liverpool 2020-21
Getty Images

ليفربول يحدد بديل كلوب!

2021-02-28T04:12:04Z

الريدز يستعد لرحيل يورجن كلوب إلى ألمانيا

وفقًا لصحيفة ذا ميرور، فإن ليفربول يضع في الحسبان مدرب رينجرز ستيفن جيرارد كمدير فني جديد لهم.

يعتقد الريدز بشكل متزايد أن المدرب الحالي يورجن كلوب مستعد لترك النادي واستبدال يواكيم لوف كمدرب للمنتخب الألماني.

وقد دفع ذلك النادي إلى التفكير في القائد السابق جيرارد، الذي على وشك الفوز بلقب الدوري الاسكتلندي الممتاز، حاليًا هو على رأس قائمة بدلاء كلوب.

لولا اختلاف التوقيت لكان هالاند في مانشستر يونايتد!

2021-02-28T04:11:23Z

أدى الاختلاط بين المناطق الزمنية الأوروبية إلى فقدان مانشستر يونايتد فرصة التعاقد مع إرلينج هالاند مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني فقط، عندما كان في نادي مولدي، وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا ميرور.

تم إخبار الشياطين الحمر بالاتصال بوكيل هالاند جيم سولباكين في الساعة 9 صباحًا لإنهاء عملية الانتقال، لكنهم اعتقدوا أن ذلك كان الساعة 9 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة بدلًا من التوقيت الاسكندنافي، وهو يتقدم بساعة.

لذلك عندما أجروا المكالمة، كانت الساعة 10 صباحًا في النرويج، وكان مولدي قد وافق بالفعل على صفقة مع سالزبورج.