أخبار الانتقالات | آرسنال يطارد النصيري وباريس يرفض عرض برشلونة الهزيل لنيمار

ماتيتش قد يرحل هذا الشتاء
قالت "MEN" إن الصربي نيمانيا ماتيتش قد يغادر مانشستر يونايتد في أقرب فرصة.
وأضاف التقرير أن متوسط الميدان قد يكون خارج أسوار يونايتد بحلول سوق الانتقالات المقبلة في يناير.
آرسنال يتابع النصيري
قال موقع "lacolinadenervion.com" إن آرسنال يتابع عن كثب موقف يوسف النصيري في إشبيلية.
وأضاف التقرير أن النادي الإنجليزي يعتبر النصيري حلاً مثالياً على المدى البعيد لتعويض قائده الحالي بيير إيمريك أوباميانج.
يوفنتوس يتحرك لديمبيلي
قال "كالتشيو ميركاتو" إن اهتمام يوفنتوس بجناح برشلونة عثمان ديمبيلي سيتجدد في الأسابيع المقبلة لضم اللاعب الصيف المقبل.
ويخطط النادي الإيطالي لاستغلال تعثر مفاوضات التمديد الخاصة باللاعب مع برشلونة لضمه مجاناً الصيف المقبل.
آرسنال قد يعيد عزيز
أوضح "فوتبول لندن" أن آرسنال قد يتجه لإعادة لاعبه الشاب ميجيل عزيز من الإعارة في صفوف بورتسموث في يناير لسد العجز خلال أمم إفريقيا.
اللاعب الشاب بحسب التقرير يملك في عقد إعارته مع فريقه الحالي بنداً يسمح لآرسنال بإعادته في أي وقت من الموسم.
كيسييه يرفض عرض ميلان
أوضحت "توتوسبورت" أن فرانك كيسييه رفض عرض ميلان لتمديد عقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.
ويطلب الإيفواري راتباً أعلى من الذي يعرضه ناديه الحالي، مما أوصل المفاوضات لطريق مسدود بحسب الجريدة.
دورتموند يرفض التفريط في بيلينجهام
أوضح موقع "90min" أن دورتموند ليس عازماً على التفريط في نجمه الشاب جود بيلينجهام رغم وفرة العروض له.
وأكد التقرير وجود عروض من عدة فرق كبرى في إنجلترا مثل مانشستر سيتي وليفربول، ولكن سعي النادي الألماني لتمديد عقد لاعبه.
خاميس يرفض باشاك شاهير
بحسب الصحفي التركي الشهير "ياجيز"، رفض خاميس رودريجيز الانتقال لصفوف إسطنبول باشاك شهير.
وقال الصحفي إن الفريق التركي توصل لاتفاق مع إيفرتون لضم لاعبه، ولكن النجم الكولومبي رفض العرض.
باريس يرفض عرض برشلونة لضم نيمار
قالت "Le10Sport" إن برشلونة تقدم بعرض قيمته 80 مليون يورو هذا الصيف للتعاقد مع نيمار.
وأضاف التقرير أن بي إس جي رفض العرض مباشرة ولم يدخل في مفاوضات، الكلام الذي يتماشى مع تصريحات جوان لابورتا، رئيس برشلونة، حول محاولة ضم فريقه لنيمار.