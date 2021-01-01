أخبار الانتقالات: آرسنال يؤكد رحيل لاعبه وراموس وميسي إلى باريس!

راموس وميسي إلى باريس!
نجم مدريد مرتبط بالانتقال إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي
قائد ريال مدريد سيرخيو راموس مستعد للانضمام إلى ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان، حسب صحيفة El Chiringuito.
لم يتفق البلانكوس حتى الآن مع راموس على تمديد عقده في السانتياجو برنابيو، وكما هو الحال، سينضم إلى مجموعة اللاعبين المجانيين في الصيف.
ميسي موجود في قارب مماثل في الكامب نو، حيث يتم حاليًا مناقشة باريس سان جيرمان كوجهة تالية محتملة، ويريد الأبطال الفرنسيون من راموس الانضمام إلى الفائز بالكرة الذهبية ست مرات في بارك دي برينس.
فاسكيز يرفض عرض للتجديد مع ريال مدريد
ذكرت صحيفة ماركا أن لوكاس فاسكيز رفض عرضًا مبدئيًا من ريال مدريد.
سيرى لاعب خط الوسط انتهاء عقده في نهاية الموسم، ولفترة طويلة بدا من غير المحتمل أن يوقع عقدًا جديدًا.
ومع ذلك، بعد أن عاد إلى خطط زين الدين زيدان، يمكن أن يبقى فاسكيز مع النادي، على الرغم من أن إدارة اللوس بلانكوس مصممة على مراقبة الإنفاق وسط الأزمة المالية.
تعثر المفاوضات بين ريال مدريد وألابا
تعثر انتقال دافيد ألابا المقترح إلى ريال مدريد بسبب مطالب اللاعب في الأجور.
يريد لاعب بايرن ميونخ أجرًا يجعله اللاعب الأعلى أجراً في الفريق، لكن النادي الملكي غير مستعد لتحمل مطالبة الآن.
لاعب برشلونة على أعتاب الرحيل
أتلتيكو مدريد يحدد بديل كوستا
ظهر ويليان خوسيه كخيار لأتلتيكو مدريد ليحل محل دييجو كوستا.
يحتاج أتلتيكو إلى مهاجم جديد بعد خروج دييجو كوستا، وبحسب دياريو أن وكلاء لاعب ريال سوسيداد يجرون محادثات الآن مع متصدر الدوري الإسباني.
عرض رسمي من ميلان لضم محمد سيماكان
قدم ميلان عرضًا بقيمة 15 مليون يورو لمدافع ستراسبورج محمد سيماكان.
كان الظهير على قائمة أهداف متصدر الدوري الإيطالي منذ فترة.
آرسنال يؤكد رحيل لاعبه
يوفنتوس يقترب من مهاجم أتالانتا
يوفنتوس يراقب عن كثب بابو جوميز وسط تقارير تفيد بأن الأرجنتيني يريد الرحيل عن أتالانتا، حسب جيانلوكا دي مارزيو.
لم يلعب جوميز منذ 16 ديسمبر، حيث تستمر التقارير في أنه يتطلع إلى مغادرة النادي بسبب خلافات مع المدير الفني للفريق.
وقد استفسر يوفنتوس عن استعداده ويمكن أن تتم هذه الخطوة إذا ما بيع فيديريكو بيرنارديسكي الذي اجتذب الاهتمام من هيرتا برلين.
وست هام يتراجع عن ضم أرناوتوفيتش
قرر وست هام عدم إعادة ماركو أرناوتوفيتش، حسب الديلي ميل.
قرر النادي أن خطوة لإعادة النمساوي، الذي يشارك حاليًا في شنجهاي سيبج، ستكون باهظة الثمن.
سجل أرناوتوفيتش 17 هدفًا في 29 مباراة منذ انتقاله إلى الصين.
أرتيتا يغير رأيه بشأن إيسكو!
بدل مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا اهتمامه بصانع ألعاب ريال مدريد إيسكو بسبب أداء إميل سميث روي، وفقًا لـ AS.
يُزعم أن إيسكو كان تحت أنظار مدرب الجانرز، وشعر أنه سيلعب دورًا رئيسيًا في ستاد الإمارات إذا تمكنوا من إبرام صفقة للاعب خط الوسط.
ومع ذلك، يبدو أن رغبة أرتيتا في التوقيع مع إيسكو قد توقفت بسبب تألق سميث روي
كلوب غير واثق من التعاقد مع مدافع في يناير!
قال يورجن كلوب إنه لا يعرف ما إذا كان ليفربول سيتطلع إلى التعاقد مع قلب دفاع هذا الشهر أم لا، على الرغم من مشاكل الإصابات.
الريدز حاليًا بدون كل من لاعبي الوسط الثلاثة المعترف بهم، حيث خرج فيرجيل فان ديك وجو جوميز من إصابات طويلة في الركبة وماتيب يتعافى من مشكلة في العضلة الضامة.
يلعب لاعب خط الوسط فابينيو دورًا رائعًا في الدفاع، ويلعب كلوب بويليامز أو فيليبس، إلى جانب البرازيلي.