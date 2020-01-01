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أخبار الانتقالات: لاعب آرسنال يسعى للرحيل وليفربول يقترب من مدافع تورينو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس31 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Bremer Liverpool composite 2020
Getty

بابو جوميز يضغط من أجل الرحيل عن أتالانتا

2020-12-31T08:41:55Z

صراع إنجليزي من أجل نجم البوندسليجا

2020-12-31T08:37:08Z

آرسنال مستعد لمواجهة غريمه في شمال لندن توتنهام من أجل مارسيل سابيتزر، حسب ESPN.

يجذب صانع ألعاب لايبزيج الاهتمام من جميع أنحاء أوروبا ويقال أن سعره يبلغ 45 مليون جنيه إسترليني (61 مليون دولار).

يوفنتوس يقترب من نجم دالاس

2020-12-31T08:35:58Z

من المتوقع أن ينضم النجم الأمريكي الصاعد براين رينولدز إلى يوفنتوس مع موافقة كل من اللاعب وإف سي دالاس على الشروط، وفقًا لتقرير 3rd Degree.

ومن المقرر أن يتم إعارة اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لبقية الموسم في فريق أندريا بيرلو، والذي تجنب اهتمام روما ومرسيليا وكلوب بروج.

ليفربول يقترب من مدافع تورينو

2020-12-31T08:32:47Z

يضع الريدز أعيونهم على مدافع آخر

بحسب كورييري جراناتا، يظل ليفربول مهتمًا بضم قلب دفاع تورينو جليسون بريمر.

قدم كل من إيفرتون وفولهام والريدز استفسارات لبريمر خلال الصيف مع استمرار فريق يورجن كلوب في المراقبة حيث يتطلعون إلى جلب تعزيزات دفاعية الشهر المقبل.

Gleison Bremer

لاعب جديد في آرسنال يسعى للرحيل

2020-12-31T08:28:34Z

ذكرت شبكة سكاي ألمانيا أن مدافع آرسنال، سياد كولاسيناك، يسعى للعودة إلى شالكه.

يقترب فريق البوندسليجا من إتمام صفقة إعارة للاعب البالغ من العمر 27 عامًا، والذي بدأ مسيرته المهنية في نادي فيتلينز أرينا قبل الانضمام إلى آرسنال في عام 2017.

تراجع كولاسيناك في ترتيب اختيار الفريق في كتيبة أرتيتا في الآونة الأخيرة، ويتوق للعودة إلى شالكه في يناير.

Sead Kolasinac Arsenal

ليدز يراقب مهاجم باريس سان جيرمان

2020-12-31T08:25:35Z

يبحث ليدز عن صفقة لمهاجم باريس سان جيرمان جوليان دراكسلر، بحسب جازيتا ديلو سبورت.

ارتبط النادي الإنجليزي باللاعب الألماني الدولي خلال الصيف الماضي، وبينما يواجه منافسة شرسة للمشاركة في فرنسا، يستعدون لتجديد اهتمامهم في يناير.

ميلان يضع زاها تحت المراقبة

2020-12-30T12:41:12Z

ميلان يفكر في ضم زاها مهاجم كريستال بالاس في يناير، حسب ذا ميرور.
يبدو أن الروسونيري يريد زيادة القوة الهجومية لديه ليحافظ على صدارة الدوري الإيطالي.

بوتشيتينو على أعتاب باريس

2020-12-30T12:39:54Z

ماوريسيو بوتشيتينو يعود إلى عالم كرة القدم كمدرب لباريس سان جيرمان، حسب ديلي ميل.

يجري الأرجنتيني الآن مفاوضات متقدمة مع عمالقة الدوري الفرنسي بعد إقالة توماس توخيل يوم الثلاثاء.

Mauricio Pochettino PSG GFX
Getty Images

يوفنتوس يسعى لعودة لاعبه السابق

2020-12-30T12:33:14Z

يوفنتوس حريص على إعادة فرناندو يورينتي إلى النادي في يناير.

ظل اللاعب الدولي الإسباني عالقًا على مقاعد البدلاء في نابولي هذا الموسم ويأمل الرحيل عندما تفتح نافذة الانتقالات في يناير.

مع تطلع يوفنتوس إلى الاستثمار في هجومهم، أفاد توتوسبورت أنه يمكن لم شملهم قريبًا جدًا.