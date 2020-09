مانشستر سيتي مازال يحاول إتمام صفقة كوليبالي من نابولي

السيتي مستمر في محاولاته لتدعيم دفاعه بلاعب نابولي كوليبالي

Man City > Koulibaly deal is not collapsed yet. Talks still on with but no agreement. Koundé is the ‘backup option’ but have turned down the opening bid [around €55/60m].

are convinced they’re going to sign Eric Garcia after #MCFC will buy a new CB. 🔵