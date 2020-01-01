أخبار الانتقالات: آرسنال مستمر في مفاوضات كوتينيو وفيلا يقترب من باركلي

بايرن وبرشلونة يتنافسان على ديست
بايرن ميونخ وبرشلونة في صراع على ضم نجم أياكس سيرجينو ديست
Last updates... after personal terms agreed 10 days ago with Bayern Münich, Sergiño Dest is now really, really tempted by Barcelona bid. Both clubs are still in the race/in talks with Ajax, but Dest himself is now seriously considering Barça as next destination. 🚨 #Dest #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2020
آرسنال لا يستسلم في صفقة كوتينيو
آرسنال حريص على عقد صفقة مع برشلونة
لا يزال آرسنال حريصًا على إبرام صفقة إعارة لصانع ألعاب برشلونة فيليبي كوتينيو، حسب صحيفة سبورت.
اللاعب الدولي البرازيلي، الذي شهد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فترة، متاح له مكانًا أساسيًا في الكامب نو من قبل مدرب البلوجرانا الجديد رونالد كومان.
رايس يضغط على وست هام من أجل الانتقال إلى تشيلسي
الوداع الرسمي من برشلونة للويس سواريز
Thank you, @LuisSuarez9, for the last six years!— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2020
👋 His farewell press conference will be held at 12:30pm CEST on Thursday at Camp Nou.
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أتلتيكو مدريد يكشف عن عرض ضخم من السيتي لضم مدافعه
أكد إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رفضه عرضًا بقيمة 78 مليون جنيه استرليني (85 مليون يورو / 99 مليون دولار) من مانشستر سيتي للمدافع خوسيه خيمينيز.
تم ربط خيمينيز (25 عاما) بالانتقال إلى السيتي وأوردت AS في وقت سابق هذا الشهر، أن أتلتيكو رفض عرضًا ماليًا كبيرًا من نادي الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأكد سيريزو أن عمالقة الدوري الأسباني تلقوا العرض من السيتي، لكنه أراد إبقاء المدافع الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا يوم الإثنين في واندا متروبوليتانو.
فرانك لامبارد يصرح عن الحارس الجديد لتشيلسي
قد يعلن تشيلسي عن التعاقد مع الحارس إدوارد ميندي يوم الخميس بعد أن اجتاز الفحص الطبي.
قال المدير الفني فرانك لامبارد يوم الأربعاء "أعتقد أن الفحص الطبي قد اكتمل، أريد أن أكون حريصًا بعض الشيء، لا أريد أن أعطي تأكيدًا مطلقًا ، ولكن ربما خلال الـ 24 ساعة القادمة، يبدو أنه تم الانتهاء".
لا يزال توتنهام عالقًا في محادثات مع إنتر لضم لاعبهم
توتنهام يرفض دفع 60 مليون يورو مقابل ضم سكرينيار من إنتر
Meeting today in Milano between Tottenham and Inter for Milan Skriniar. Spurs won’t match €60m price tag - Skriniar value according to #THFC is around €50m add ons included. No agreement atm. Talks on. Ruben Dias still a serious option. ⚪️ @DiMarzio @SkySport #Tottenham— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2020
باريس سان جيرمان قريب من التعاقد مع لاعب تشيلسي
لاعب وسط تشيلسي تيموي باكايوكو مطلوب لباريس سان جيرمان ويبدو أن الصفقة تبدو محتملة، حسب ESPN.
ليوناردو، المدير الرياضي في باريس سان جيرمان، مصمم على ضم باكايوكو، المطلوب في صفقة إعارة، لكن البلوز حريصون على بيعه على الفور.
وست هام يقترب من ضم مدافع الدوري الفرنسي
تلقى سانت إيتيان عرضًا بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني (36 مليون يورو / 42 مليون دولار) من وست هام لقلب الدفاع ويسلي فوفانا، وفقًا لقناة سكاي سبورتس.تم ربط ليستر أيضًا بالمدافع البالغ من العمر 19 عامًا، لكن الهامرز هم الآن المرشحون للتعاقد معه بعد تقديم مثل هذا العرض القوي.
أستون فيلا يستهدف لاعب تشيلسي
أستون فيلا يقترب من ضم باركلي
ظهر روس باركلي لاعب وسط تشيلسي كهدف لأستون فيلا، حسبما ذكرت صحيفة التليجراف.
فيلا يفكر في التعاقد مع الدولي الإنجليزي على سبيل الإعارة مع عدم توقع باركلي أن يلعب دورًا كبيرًا في خطط فرانك لامبارد هذا الموسم.