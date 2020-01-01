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أخبار الانتقالات: آرسنال مستمر في مفاوضات كوتينيو وفيلا يقترب من باركلي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Philippe Coutinho Barcelona 2020
Getty

بايرن وبرشلونة يتنافسان على ديست

2020-09-24T09:10:17Z

بايرن ميونخ وبرشلونة في صراع على ضم نجم أياكس سيرجينو ديست

آرسنال لا يستسلم في صفقة كوتينيو

2020-09-24T08:53:36Z

آرسنال حريص على عقد صفقة مع برشلونة

لا يزال آرسنال حريصًا على إبرام صفقة إعارة لصانع ألعاب برشلونة فيليبي كوتينيو، حسب صحيفة سبورت.

 اللاعب الدولي البرازيلي، الذي شهد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فترة، متاح له مكانًا أساسيًا في الكامب نو من قبل مدرب البلوجرانا الجديد رونالد كومان.

Coutinho Arsenal

رايس يضغط على وست هام من أجل الانتقال إلى تشيلسي

2020-09-24T08:52:03Z

ديكلان رايس مستعد لفرض القضية في وست هام والدفع باتجاه الانتقال إلى تشيلسي، بحسب فابريزيو رومانو.

ارتبط الدولي الإنجليزي متعدد المواهب ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى ستامفورد بريدج وقرر الآن أنه يريد الخروج من ستاد لندن.

الوداع الرسمي من برشلونة للويس سواريز

2020-09-24T08:51:14Z

أتلتيكو مدريد يكشف عن عرض ضخم من السيتي لضم مدافعه

2020-09-24T08:48:59Z

أكد إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رفضه عرضًا بقيمة 78 مليون جنيه استرليني (85 مليون يورو / 99 مليون دولار) من مانشستر سيتي للمدافع خوسيه خيمينيز.

تم ربط خيمينيز (25 عاما) بالانتقال إلى السيتي وأوردت AS في وقت سابق هذا الشهر، أن أتلتيكو رفض عرضًا ماليًا كبيرًا من نادي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد سيريزو أن عمالقة الدوري الأسباني تلقوا العرض من السيتي، لكنه أراد إبقاء المدافع الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا يوم الإثنين في واندا متروبوليتانو.

فرانك لامبارد يصرح عن الحارس الجديد لتشيلسي

2020-09-24T08:45:20Z

قد يعلن تشيلسي عن التعاقد مع الحارس إدوارد ميندي يوم الخميس بعد أن اجتاز الفحص الطبي.

قال المدير الفني فرانك لامبارد يوم الأربعاء  "أعتقد أن الفحص الطبي قد اكتمل، أريد أن أكون حريصًا بعض الشيء، لا أريد أن أعطي تأكيدًا مطلقًا ، ولكن ربما خلال الـ 24 ساعة القادمة، يبدو أنه تم الانتهاء".

Frank Lampard Chelsea
Getty Images

لا يزال توتنهام عالقًا في محادثات مع إنتر لضم لاعبهم

2020-09-24T08:42:01Z

توتنهام يرفض دفع 60 مليون يورو مقابل ضم سكرينيار من إنتر

باريس سان جيرمان قريب من التعاقد مع لاعب تشيلسي

2020-09-24T08:39:23Z

لاعب وسط تشيلسي تيموي باكايوكو مطلوب لباريس سان جيرمان ويبدو أن الصفقة تبدو محتملة، حسب ESPN.

ليوناردو، المدير الرياضي في باريس سان جيرمان، مصمم على ضم باكايوكو، المطلوب في صفقة إعارة، لكن البلوز حريصون على بيعه على الفور.

وست هام يقترب من ضم مدافع الدوري الفرنسي

2020-09-24T08:37:28Z

تلقى سانت إيتيان عرضًا بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني (36 مليون يورو / 42 مليون دولار) من وست هام لقلب الدفاع ويسلي فوفانا، وفقًا لقناة سكاي سبورتس.

تم ربط ليستر أيضًا بالمدافع البالغ من العمر 19 عامًا، لكن الهامرز هم الآن المرشحون للتعاقد معه بعد تقديم مثل هذا العرض القوي.

أستون فيلا يستهدف لاعب تشيلسي

2020-09-24T08:33:39Z

أستون فيلا يقترب من ضم باركلي

ظهر روس باركلي لاعب وسط تشيلسي كهدف لأستون فيلا، حسبما ذكرت صحيفة التليجراف.

فيلا يفكر في التعاقد مع الدولي الإنجليزي على سبيل الإعارة مع عدم توقع باركلي أن يلعب دورًا كبيرًا في خطط فرانك لامبارد هذا الموسم.

Ross Barkley Aston Villa composite
Getty/Goal