أخبار الانتقالات: آرسنال لن يتخلى عن أوديجارد وفان دي بيك يريد الرحيل

النرويجي هو كل ما يأمله آرسنال

شاهد آرسنال بالفعل ما يكفي من مارتن أوديجارد ليريده بشكل دائم بعد هذا الموسم، وفقًا لصحيفة ديلي ميل ، حيث زاد هدف لاعب الوسط المهاجم ضد غريمه توتنهام في نهاية الأسبوع من عاطفتهما.

تم إرسال أوديجارد إلى لندن من قبل ريال مدريد في يناير حيث كان زين الدين زيدان يكافح من أجل العثور على مكان منتظم له.

أعرب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن إعجابه بالطريقة التي يعمل بها آرسنال، قائلاً مؤخرًا إنه يشعر بأنه في منزله في غرفة ملابس ميكيل أرتيتا.