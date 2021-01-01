أخبار الانتقالات: آرسنال لن يتخلى عن أوديجارد وفان دي بيك يريد الرحيل

أتالانتا يقود السباق لضم أحمدهودجيتش
Malmö have not received yet any official bid from Chelsea or Manchester United for Anel Ahmedhodzic as of today. The Bosnian CB has been scouted by both clubs as he’s one of the most interesting young CB in Europe, but Atalanta are in advanced talks to sign him. 🇸🇪 #cfc #mufc— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 16, 2021
آرسنال لن يتخلى عن أوديجارد
النرويجي هو كل ما يأمله آرسنال
شاهد آرسنال بالفعل ما يكفي من مارتن أوديجارد ليريده بشكل دائم بعد هذا الموسم، وفقًا لصحيفة ديلي ميل ، حيث زاد هدف لاعب الوسط المهاجم ضد غريمه توتنهام في نهاية الأسبوع من عاطفتهما.
تم إرسال أوديجارد إلى لندن من قبل ريال مدريد في يناير حيث كان زين الدين زيدان يكافح من أجل العثور على مكان منتظم له.
أعرب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن إعجابه بالطريقة التي يعمل بها آرسنال، قائلاً مؤخرًا إنه يشعر بأنه في منزله في غرفة ملابس ميكيل أرتيتا.
لاتسيو يراقب مدافع إنتر ميلان
سيسعى لاتسيو للتعاقد مع مدافع إنتر ميلان أندريا رانوكيا في صفقة انتقال مجانية لتوفير العمق في قلب الدفاع، وفقًا لـ La Lazio Siamo Noi.
هناك عدد قليل من لاعبي دوري الدرجة الأولى الإيطاليين الذين يتمتعون بتجربة قوية مثل رانوكيا، الذي ظهر في 207 مباراة في السيري آ.
تأكيد المفاوضات بين كافاني وبوكا جونيورز
قال مدافع مانشستر يونايتد السابق ماركوس روخو إنه تحدث مع إدينسون كافاني بشأن الانضمام إلى ناديه الحالي بوكا جونيورز.
وقال روخو عبر صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز: "إنه محترف رائع وإذا وصل إلى كرة القدم الأرجنتينية، فسيكون نجماً عظيماً من شأنه أن يخدم كرة القدم الأرجنتينية."
سجل كافاني ستة أهداف في الدوري مع الشياطين الحمر هذا العام لكنه أشار إلى أنه قد يكون أكثر سعادة باللعب في أمريكا الجنوبية العام المقبل.
فان دي بيك يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد!
تم تهميش نجم خط الوسط مع الشياطين الحمر
سئم دوني فان دي بيك من قضاء الوقت على هامش فريق أولي جونار سولشاير، وهو مستعد للانسحاب من مانشستر يونايتد إذا لم يُسمح له بالعودة إلى التشكيلة الأساسية قريبًا، حسب ديلي ستار.
تم ضم فان دي بيك من أياكس الصيف الماضي مع توقع أنه سيكون قوة رئيسية في صناعة الألعاب، لكنه بدأ مبارتين فقط في الدوري الممتاز في عامه الأول مع الشياطين الحمر.
يقال إنه سيجلس مع نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد للمناقشة حول مستقبله مع النادي.
تشيلسي يحاول الحفاظ على أنطونيو روديجر
سيحاول تشيلسي الحفاظ على أنطونيو روديجر والتوقيع معه على تمديد عقده قبل الصيف لتجنب خطر مغادرته في صفقة انتقال مجانية في عام 2022، حيث يعد توماس توخيل بسرعة في إتمام الصفقة قريبًا.
احتاج توخيل إلى قلب الدفاع الألماني لتقديم أداء عالي المستوى مع إصابة تياجو سيلفا، وقد كافأ اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مدربه بمستوى ثابت في مركز الدفاع خلال الشهر الماضي.
مانشستر يونايتد يحدد باو توريس كبديل لصفقة راموس
الشياطين الحمر يضعون الخطة البديلة لقلب الدفاع
حسبما ورد في تودو فيشاجيس، فإن مانشستر يونايتد يراقب لاعب فياريال باو توريس في المركز الثاني في القائمة القصيرة الصيفية في دور قلب الدفاع.
سيرخيو راموس هو الخيار الأفضل للنادي، لكن إذا وقع المخضرم صفقة جديدة مع ريال مدريد أو ذهب إلى مكان آخر، فإن يونايتد مستعد للانتقال لزميله الدولي.
شارك توريس البالغ من العمر 24 عامًا في 26 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم.
مدافع جديد على رأس قائمة انتقالات برشلونة
حسب تودو فيشاجيس، فإن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، جعل بوبكر كامارا لاعب مارسيليا أولوية قصوى في الانتقالات الصيفية.
ينتهى عقد اللاعب في صيف عام 2022، رفض المدافع عروض النادي لصفقة جديدة ومن المقرر بيعه في الصيف.
ريال مدريد يراقب خليفة مودريتش
يريد ريال مدريد بديلاً للوكا مودريتش، ويعتقد أن لاعب لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش – سافيتش هو الرجل الذي يحتاجونه، وفقًا لـ دون بالون.
كان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مع النادي الإيطالي منذ عام 2015 ولعب ما يقرب من 200 مباراة في السيري آ.
يُعتقد أنه سيكلف النادي الملكي حوالي 70 مليون يورو.
توخيل لا يريد هالاند!
يصر توماس توخيل على أنه لا يحلم بمهاجم جديد قادم إلى تشيلسي في الصيف ويعتقد أن التركيز على الأساسيات يمكن أن يضمن أن نجوم النادي الحاليين يجدون لمستهم التهديفية.
بدأ كاي هافرتس وأضاع أكبر فرص البلوز في التعادل 0-0 خارج أرضه مع ليدز يوم السبت لينضم إلى أمثال تيمو فيرنر وحكيم زياش وكريستيان بوليسيتش في معاناته من أجل إنهاء الهجمة.
على الرغم من أن تشيلسي خاض 12 مباراة دون هزيمة تحت قيادة توخيل، إلا أنه سجل 13 هدفًا فقط، وكان أوليفييه جيرو هو المهاجم صاحب الهدفين.
يُعتقد أن نجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند هو الهدف الأول لتحسين خط هجوم تشيلسي.