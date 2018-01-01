أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يحل الهلال ضيفًا على أحد في اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 من كأس الأمير محمد بن سلمان، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.