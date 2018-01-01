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أحد × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أحد ضد الهلال في اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين

محدث
التعليقات()

2018-12-12T17:15:44Z

90+5’نهاية المباراة

2018-12-12T17:14:27Z

90+4’تمريرات قائمة بين لاعبي أحد في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى علي الحبسي وادراك هدف التعديل

2018-12-12T17:13:16Z

90+3’بينية عن طريق محمد كنو في اتجاه جوميس، لكن أبعدت من دفاعات أحد ببراعة

2018-12-12T17:12:45Z

90+2’خطأ لصالح حسين عبد الغني في منتصف الميدان بعد تدخل من ناصر الدوسري

2018-12-12T17:10:50Z

90+1’خطأ لصالح أحمد الشراحيلي بعد تدخل من أبودي في منطقة دفاعات الهلال

2018-12-12T17:10:02Z

90’خطأ لصالح لويز دياليسون بعد تدخل من ناصر الدوسري في منتصف الميدان 

2018-12-12T17:09:37Z

89’هدوء نسبي في الدقائق المتبقية من عمر المباراة والكرة بحوزة لاعبي أحد الآن

2018-12-12T17:08:41Z

88’بينية عن طريق جوميس في اتجاه سالم الدوسري المنطلق في الجانب الأيمن، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2018-12-12T17:08:12Z

87’ناصر الدوسري سدد كرة من على حافة المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وإلى ركلة مرمى

2018-12-12T17:07:52Z

86’تصويبة قوية عن طريق سالم الدوسري من على حافة المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2018-12-12T17:07:38Z

85’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم للهلال بهدف دون رد

تبديل في صفوف أحد

2018-12-12T17:06:24Z

83’خروج محمد عطية ودخول هارون عيسى بدلًا منه

2018-12-12T17:01:59Z

80’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم للهلال بهدف دون رد 

2018-12-12T17:01:17Z

79’كارلوس إدواردو سدد كرة قوية من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2018-12-12T17:00:16Z

78’كارلوس أوهيني أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-12T16:57:30Z

77’عرضية عن طريق انيس سيبوفيتش لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس على الحبسي

2018-12-12T16:55:17Z

75’ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة ومازال التقدم للهلال بهدف دون رد

ياربااااااه، فرصة هدف محقق ضائع من الهلال

2018-12-12T16:53:44Z

73’تصويبة قوي ةعن طرق جوميس من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل وإلى ركلة مرمى

2018-12-12T16:52:04Z

72’كارلوس إدواردو أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة من الجانب الأيسر أبعدت من دفاعات أحد

2018-12-12T16:50:57Z

71’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق حسن كادش لداخل المنطقة أبعدت الكرة من الدفاعات 

2018-12-12T16:50:12Z

70’تمريرات قائمة بين لاعبي الهلال في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات أحد

2018-12-12T16:48:57Z

69’كرة عرضية عن طريق محمد البريك لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات أحد خارج المنطقة

2018-12-12T16:47:27Z

68’تمريرات قائمة بين لاعبي الهلال في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات أحد

2018-12-12T16:46:22Z

67’ريفاس سدد كرة قوية من خارج المنطقة علت عارضة الحارس زهير لعروبي وإلى ركلة مرمى

2018-12-12T16:45:22Z

66’خطأ لصالح محمد البريك بعد تدخل من سامي كسار في منتصف الميدان

تبديل في صفوف أحد

2018-12-12T16:43:31Z

65’خروج أسامة عاشور ودخول برونو ميشيل بدلًا منه

2018-12-12T16:43:08Z

63’كرة ثابتة نفذها كارلوس إدواردو لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة

2018-12-12T16:41:33Z

62’خطأ لصالح سالم الدوسري بعد تدخل من لوزي من على حدود المنطقة من الجانب الأيسر

2018-12-12T16:40:04Z

61’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الهلال في منتصف الميدان 

2018-12-12T16:39:10Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة والتقدم للهلال بهدف دون رد

2018-12-12T16:37:56Z

58’على البليهي مرر كرة بينية في اتجاه جوميس المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات أحد ببراعة

2018-12-12T16:37:24Z

57’خطأ لصالح حسن كادش بعد تدخل من إسلام سراج في منطقة دفاعت الهلال

2018-12-12T16:36:55Z

56’خطأ لصالح حسين عبد الغني من على حدود المنطقة من الجانب الأيسر بعد تدخل من محمد كنو

2018-12-12T16:35:50Z

55’عشر دقائق مرت من عمر المباراة الشوط الثاني ومازال التقدم للهلال بهدف دون رد

بافيتيمبي جوميس يفتتح التسجيل للهلال

2018-12-12T16:34:36Z

من ركلة جزاء

54’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها جوميز ببراعة على يسار الحارس زهير لعروبي سكنت الشباك بنجاح

 

2018-12-12T16:33:41Z

53’حكم المباراة يحتسب ركلة الجزاء بعد التأكد من تقنية الفيديو

2018-12-12T16:32:49Z

52’مازال اللقاء متوقف حتى الآن لعدم حل مشكلة تقنية الفيديو

2018-12-12T16:32:12Z

51’يبدو أن هناك مشكلة في تقنية الفار وجاري حلها

2018-12-12T16:31:44Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-12T16:30:50Z

49’حكم المباراة يذهب لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ركلة جزاء أم لا

ياربااااااااه، ركلة جزاء لصالح الهلال

2018-12-12T16:27:47Z

48’حكم المباراة لم يتردد في احتساب ركلة جزاء بعد عركلة من زياد الحنيطي للاعب كارلوس إدواردو داخل المنطقة

2018-12-12T16:27:22Z

47’جويس سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها زهير لعروبي ببراعة

2018-12-12T16:27:16Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2018-12-12T16:07:39Z

45+3’نهاية الشوط الأول

2018-12-12T16:07:03Z

45+2’محمد البريك أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من زهير لعروبي بقبضة اليد خارج المنطقة

زهير لعروبي يواصل التألق ويبعد تصويبة من عبد الله عطيف

2018-12-12T16:05:13Z

45+1’عبد الله عطيف سدد كرة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس زهير لعروبي وأبعدت إلى ركنية

2018-12-12T16:02:29Z

45’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق حسن كادش لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات أحد

2018-12-12T16:02:14Z

44’حكم المباراة يطالب اللاعب بالخروج خارج الملعب لاستكمال العلاج

2018-12-12T16:02:00Z

43’سقوط اللاعب كارلوس أوهيني بداعي الإصابة 

2018-12-12T15:59:29Z

42’جوميس أرسل كرة بينية في اتجاه ريفاس المنطلق داخل المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس زهير لعروبي

2018-12-12T15:57:41Z

41’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس زهير لعروبي

2018-12-12T15:56:48Z

40’كرة ثابتة نفذها كارلوس إدواردو مباشرةً على المرمى تصدى لها زهير العروبي ببراعة 

2018-12-12T15:56:05Z

39’خطأ لصالح عبد الله عطيف بعد تدخل من انيس سيبوفيتش من الجانب الأيسر من على حدود المنطقة من مكان مميز

2018-12-12T15:53:50Z

38’إسلام سراج أرسل بينية في اتجاه المنطلق في الجانب الأيسر سامي كسار طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

يا إلهي، انقاذ رائع من مدافع فريق أحد

2018-12-12T15:52:30Z

37’كرة عرضية عن طريق كارلوس إدواردو لداخل المنطقة استقبلها ريفاس بتصويبة قوية أبعدت من المدافع انيس سيبوفيتش برأسية من على خط المرمى

2018-12-12T15:50:49Z

36’سالم الدوسري أرسل كرة بينية في اتجاه محمد البريك المنطلق في الجانب الأيمن أبعدت من أمامه من الدفاعت إلى رمية جانبية

2018-12-12T15:50:27Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-12T15:49:47Z

34’سامي كسار انطلق من الجانب الأيسر ثم حاول ارسال كرة عرضية لداخل المنطقة، لكن افتكاك للكرة من المدافع ألبيرتو بوتيا ببراعة

2018-12-12T15:49:09Z

33’الهلال مستحوز على مجريات اللقاء، لكن لم يستطع تسجيل هدف في مرمى زهير لعروبي

2018-12-12T15:48:10Z

32’عرضية عن طريق سالم الدوسري لداخل المنطقة أبعدت الكرة من دفاعات أحد إلى ركنية

2018-12-12T15:45:17Z

31’خطأ لصالح سامي كسار بعد تدخل محمد الببريك في منتصف الميدان من الجانب الأيسر

2018-12-12T15:45:01Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-12T15:43:37Z

29’سقوط اللاعب إسلام حسن بداعي الإصابة وحكم المباراة يستدعي الطاقم الطبي 

2018-12-12T15:43:08Z

28’ركنية نفذت عن طريق كارلو إدواردو مقوسة داخل المنطقة أبعدت من دفاعات أحد ببراعة

2018-12-12T15:42:37Z

27’كارلوس إدواردو انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية اصطدمت بدفاعت أحد وتحولت إلى كنية

2018-12-12T15:41:11Z

26’هدوء نسبي في أحداث المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2018-12-12T15:41:02Z

25’استئناف المباراة الأن

2018-12-12T15:40:52Z

24’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب

2018-12-12T15:39:09Z

23’سقوط اللاعب تام حاج بداعي الإصابة

2018-12-12T15:38:37Z

22’ركنية نفذها إدواردو مقوسة داخل المنطقة أبعدت من دفاعات أحد

2018-12-12T15:37:57Z

21’حكم المباراة يشير بعدم وجود ركلة جزاء والكرة إلى ركلة ركنية لصالح الهلال

2018-12-12T15:37:34Z

20’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب لتقنية الفيديو للتأكد من وجود لمسة أم لا

2018-12-12T15:36:57Z

19’مطالبات من لاعبي الهلال بوجود لمسة يد على المدافع لويزد دياليسون داخل المنطقة

اوووووووووووووه.. ماذا أهدرت ياريفاس

2018-12-12T15:35:15Z

18’كرة عرضية عن طريق حسن كادش من الجانب الأيسر لداخل المنطقة سددها ريفاس قوية تصدى لها الحارس لعروبي ببراعة وأبعدت إلى ركنية

2018-12-12T15:33:49Z

17’كنو أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة اصطدمت بحسين عبد الغني وتحولت إلى رمية جانبية

2018-12-12T15:32:51Z

16’كرة عرضية عن طريق كارلوس أوهيني من الجانب الأيمن لداخل المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس على الحبسي

2018-12-12T15:30:15Z

13’بينية عن طريق محمد عطية في اتجاه سامي كسار المنطلق في الجانب الأيسر، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2018-12-12T15:29:39Z

12’خطأ لصالح كارلوس أوهيني بعد تدخل من ألبيرتو بوتيا في منتصف الميدان

2018-12-12T15:28:11Z

11’البريك أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات أحد ببراعة

2018-12-12T15:27:50Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السسلبي قائم بين الفريقين

2018-12-12T15:26:50Z

9’تمريرة بينية عن طريق كارلوس إدواردو لداخل المنطقة في اتجاه محمد البريك طالت عليه وخروج رائع من الحارس لعروبي الذي أمسك الكرة بثبات

2018-12-12T15:26:10Z

8’كرات متبادلة بين لاعبي الهلال في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس زهير لعروبي

2018-12-12T15:24:47Z

7’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق ريفاس مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2018-12-12T15:23:55Z

6’حسين عبد الغني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة استقبلها سامي كسار برأسية قوية مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2018-12-12T15:23:40Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-12T15:23:06Z

4’عرضية عن طريق سالم الدوسري من الجانب الأيسر مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-12T15:22:52Z

3’الكرة بحوزة لاعبي الهلال وتمريرات قائمة في منتصف الميدان 

2018-12-12T15:20:07Z

2’الهلال على اليسار بالزي الأبيض الكامل وأحد على اليمين بالزي الأحمر والأصفر

إليكم تشكيل فريق الهلال لمباراة اليوم

2018-12-12T15:07:55Z

يبدأ المدرب جورج جيسوس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

علي الحبسي / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / علي آل بليهي / حسن كادش / كارلوس إدواردو / محمد كنو / عبدالله عطيف / سالم الدوسري / جيلمين ريفاس / بافيتيمبي جوميس

إليكم تشكيل فريق أحد لمباراة اليوم

2018-12-12T15:04:52Z

يبدأ المدرب فرانشيسكو ارك بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من

زهير العروبي / لويز دياليسون أبودي / انيس سيبوفيتش / زياد الحنيطي / حسين عبدالغني / تامر حاج محمد / إسلام حسن سراج / كارلوس أوهيني / محمد عطية / أسامة عاشور / سامي كسار

2018-12-12T14:43:11Z

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يحل  الهلال ضيفًا على أحد في اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 من كأس الأمير محمد بن سلمان، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.