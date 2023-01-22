مباشرأتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد في قمة مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، على ملعب سان ماميس

Inaki Williams Karim Benzema Athletic Bilbao Real MadridGetty Images
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    تشكيلة أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد

    أما إرنستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بيلباو، فسوف يلعب بالشكل الآتي:

    الخطة: 4-2-3-1

    أوناي سيمون
    باريديس - دانييل فيفيان - يوري بيرشيش - أوسكار دي ماركوس
    زاجارا - ميكيل فيسكا
    نيكو ويليامز - أوهيان سانسيت - أليكس بيرينجور
    إينايكي ويليامز

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    تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

    قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي:

    الخطة 4-3-3

    تيبو كورتوا
    ميندي - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - ناتشو
    داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي
    فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتليك بيلباو في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر في الدوري الإسباني 2022-23 على ملعب سان مامفيس.

    مباراة معقدة تنتظر ريال مدريد في الدوري الإسباني حين يلتقي بأتلتيك بيلباو في الجولة 18 من عمر المسابقة، الفريق الملكي يسعى لتصحيح مساره في الدوري الإسباني ومواصلة الضغط على برشلونة المتصدر.

    لكن المهمة ينتظر أن تكون معقدة أمام خصم يعرف جيدًا كيف يستغل أجواء ملعبه سان ماميس، وهو فريق أتلتيك بيلباو.

    الفريق الباسكي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويسعى للاقتراب أكثر من مواقع التأهل إلى البطولات الأوروبية.