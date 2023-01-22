أما إرنستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بيلباو، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-2-3-1
أوناي سيمون
باريديس - دانييل فيفيان - يوري بيرشيش - أوسكار دي ماركوس
زاجارا - ميكيل فيسكا
نيكو ويليامز - أوهيان سانسيت - أليكس بيرينجور
إينايكي ويليامز
أما إرنستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بيلباو، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-2-3-1
أوناي سيمون
باريديس - دانييل فيفيان - يوري بيرشيش - أوسكار دي ماركوس
زاجارا - ميكيل فيسكا
نيكو ويليامز - أوهيان سانسيت - أليكس بيرينجور
إينايكي ويليامز
🗒️ 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @realmadrid— Athletic Club (@AthleticClub) January 22, 2023
🔴⚪️ ¡A por la victoria, leones!#AthleticRealMadrid #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/ivV2yGNFum
قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
ميندي - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - ناتشو
داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو
📋✅ تشكيلة الفريق لمواجهة أتليتك بلباو! #AthleticRealMadrid pic.twitter.com/huU1mUYhLK— ريال مدريد (@realmadridarab) January 22, 2023
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتليك بيلباو في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر في الدوري الإسباني 2022-23 على ملعب سان مامفيس.
مباراة معقدة تنتظر ريال مدريد في الدوري الإسباني حين يلتقي بأتلتيك بيلباو في الجولة 18 من عمر المسابقة، الفريق الملكي يسعى لتصحيح مساره في الدوري الإسباني ومواصلة الضغط على برشلونة المتصدر.
لكن المهمة ينتظر أن تكون معقدة أمام خصم يعرف جيدًا كيف يستغل أجواء ملعبه سان ماميس، وهو فريق أتلتيك بيلباو.
الفريق الباسكي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويسعى للاقتراب أكثر من مواقع التأهل إلى البطولات الأوروبية.