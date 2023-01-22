أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتليك بيلباو في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر في الدوري الإسباني 2022-23 على ملعب سان مامفيس.

مباراة معقدة تنتظر ريال مدريد في الدوري الإسباني حين يلتقي بأتلتيك بيلباو في الجولة 18 من عمر المسابقة، الفريق الملكي يسعى لتصحيح مساره في الدوري الإسباني ومواصلة الضغط على برشلونة المتصدر.

لكن المهمة ينتظر أن تكون معقدة أمام خصم يعرف جيدًا كيف يستغل أجواء ملعبه سان ماميس، وهو فريق أتلتيك بيلباو.

الفريق الباسكي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويسعى للاقتراب أكثر من مواقع التأهل إلى البطولات الأوروبية.