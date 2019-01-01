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أتلتيكو مدريد × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty

2019-02-20T20:51:37Z

45+3’نهاية الشوط الأول

بطاقة صفراء

2019-02-20T20:49:11Z

45+2’خطأ لصالح باولو ديبالا في منتصف الميدان بعد تدخل قوي من توماس بارتي

 

2019-02-20T20:47:48Z

45+1’سقوط اللاعب ماتيا دي تشيليو بعد إصطدام الكرة بوجهه وحكم المباراة يوقف اللعب للإطمئنان عليه

2019-02-20T20:46:08Z

45’كريستيانو رونالدو إنطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من خوان فران إلى ركنية 

2019-02-20T20:45:35Z

44’إستمرار المباراة الآن بعد الإطمئنان على كريستيانو رونالدو

2019-02-20T20:44:22Z

43’لاعبي أتلتيكو مدريد يحولون الكرة خارج الملعب للإطمئنان على رونالدو

2019-02-20T20:42:53Z

42’سقوط كريستيانو رونالدو بداعي الإصابة بعد تدخل من خوان فران في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-02-20T20:42:05Z

41’باولو ديبالا سدد كرة من داخل المنطقة في الجانب الأيمن إصطدمت بأقدام ديجو جودين ووصلت إلى أحضان الحارس أوبلاك

2019-02-20T20:41:42Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-02-20T20:38:48Z

39’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دي تشيليو إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات أتلتيكو مدريد ببراعة 

2019-02-20T20:37:49Z

38’كوكي نفذ الركنية مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها دييجو كوستا برأسية قوية مرت بعيدة وبسلام على مرمى الحارس تشيزني

2019-02-20T20:36:51Z

37’أنطوان جريزمان سدد كرة قوية من خارج المنطقة بيسراه إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-02-20T20:36:11Z

36’باولو ديبالا سدد كرة بيسراه قوية، لكنها في منتصف المرمى سهلة إلى أحضان الحارس أوبلاك

2019-02-20T20:35:48Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-02-20T20:34:38Z

34’لاعبي أتلتيكو مدريد يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان لمحاولة تسجيل أول الأهداف وسط تراجع من لاعبي يوفنتوس

2019-02-20T20:33:02Z

33’خوان فران أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس ببراعة

2019-02-20T20:32:35Z

32’خطأ لصالح راؤول خيمينيز بعد تدخل من كريستيانو رونالدو في منتصف الميدان 

2019-02-20T20:32:19Z

31’ركنية نُفذت عن طريق الفرنسي اليساري إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس

2019-02-20T20:32:07Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-20T20:31:38Z

29’كرة ثابتة نفذها أنطوان جريزمان قوية على المرمى، لكن تصدي أكثر من رائع من تشيزني الذي جول الكرة إلى ركنية

2019-02-20T20:30:31Z

28’بالفعل حكم المباراة إحتسب الخطأ من خارج المنطقة وليس ركلة جزاء بعد التأكد من تقنية الفيديو

2019-02-20T20:29:47Z

27’حكم المباراة يوقف اللعب ويعود لتقنية الفيديو للتأكد من مكان المخالفة من داخل المنطقة أم من الخارج

2019-02-20T20:29:04Z

26’حكم المباراة لم يتردد في إحتساب ركلة جزاء لصالح دييجو كوستا بعد تدخل من دي تشيليلو في الجانب الأيسر من على حدود المنطقة

2019-02-20T20:28:16Z

25’اووووووووووووووووووووووووه.....ركلة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد

2019-02-20T20:25:37Z

24’توماس بارتي إنطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى رمية جانبية

2019-02-20T20:24:18Z

23’أليكس ساندرو أرسل كرة عرضية من الجانل الأيسر إلى داخل المنطقة إرتقى لها ماريو ماندجوكيتش وحولها برأسية مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-20T20:23:46Z

22’خطأ لصالح كوكي بعد تدخل من باولو ديبالا على حدود منطقة جزاء أتلتيكو مدريد

2019-02-20T20:22:15Z

21’أنطوان جريزمان أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات الإيطالية 

2019-02-20T20:20:28Z

20’ماريو ماندجوكيتش سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات أتلتيكو مدريد وأبعدت خارج المنطقة

2019-02-20T20:18:48Z

19’خطأ لصالح دييجو كوستا في منتصف الميدان بعد تدخل من ليوناردو بونوتشي

2019-02-20T20:17:11Z

18’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي أتلتيكو مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات اليوفي المتمركزة جيدًا حتى الآن

2019-02-20T20:15:48Z

17’توماس باردي سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها تشيزني ببراعة 

2019-02-20T20:14:25Z

16’ركنية نفذها ميراليم بيانيتش مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها القادم من الخلف بونوتشي وحولها برأسية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-20T20:14:07Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-20T20:13:43Z

14’رونالدو سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-02-20T20:12:11Z

13’كوكي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس ببراعة

2019-02-20T20:11:50Z

12’خطأ لصالح دييجو كوستا في منتصف الميدان بعد تدخل من أليكس ساندرو

2019-02-20T20:11:11Z

11’كرة ثابتة نفذها كريستيانو رونالدو قوية على المرمى تصدى لها أوبلاك ببراة وحولها إلى ركنية

2019-02-20T20:10:56Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-20T20:09:56Z

9’خطأ لصالح بليز ماتويدي في منتصف الميدان بعد تدخل من دييجو كوستا من على حدود المنطقة

2019-02-20T20:08:02Z

8’ضغط مبكر من لاعبي أتلتيكو مدريد في بداية المباراة بحثًا عن إختراق دفاعات يوفنتوس 

2019-02-20T20:06:53Z

7’أنطوان جريزمان إنطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة لم تجد رأسية دييجو كوستا ووصلت إلى الحارس تشيزني

2019-02-20T20:04:55Z

6’تمريرة بينية عن طريق دييجو كوستا في إتجاه أنطوان جريزمان المنطلق داخل المنطقة، طالت عليه وأبعدت من دفاعات يوفنتوس

2019-02-20T20:04:25Z

5’مطالبات من لاعبي أتلتيكو مدريد بركلة جزاء في اللطقة الماضية وحكم المباراة يقول لاشيء

2019-02-20T20:03:06Z

4’سقوط اللاعب أنطوان جريزمان داخل المنطقة بعد تدخل من جيورجيو كييليني داخل المنطقة

2019-02-20T20:02:47Z

3’البداية مع الضيوف تمريرات في منتصف الميدان بين لاعبي أقدام يوفنتوس

2019-02-20T20:02:08Z

2’أتلتيكو مدريد بالزي الأحمر والأزرق على اليمين ويوفنتوس بالزي الأزرق الغامق على اليسار

إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم

2019-02-20T19:22:33Z

يبدأ المدرب ماسيمليانو أليجري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فويتشيك تشيزني / ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جيورجيو كيلليني / أليكس ساندرو / رودريجو بيتنانكور / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / باولو ديبالا / ماريو ماندجوكيتش / كريستيانو رونالدو

 

إليكم تشكيل أتلتيكو مدريد لمباراة اليوم

2019-02-20T19:20:54Z

يبدأ المدرب دييجو سيميوني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

يان أوبلاك / خوان فران / خوسيه خيمينيز / دييجو جودين / فيليبي لويس / كوكي / توماس بارتي / رودريجو هيرنانديز / ساؤول نيجيز / أنطوان جريزمان / دييدو كوستا

 

2019-02-20T19:18:56Z

المباراة تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو، والصافرة للحكم فليكس زفاير

2019-02-20T19:18:46Z

تنافس أتلتيكو مدريد في مجموعة قوية أيضًا ضمت كلًا من بوروسيا دورتموند الألماني وموناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي، واستطاع زملاء أنطونيو جريزمان حسم التأهل لدور الـ16 رفقة البوروسيون بعدما حصدوا 13 نقطة، من أربع انتصارات، وتعادل وخسارة، وسيسعى الروخي بلانكوس لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء قبل مباراة العودة بتورينو.

2019-02-20T19:18:34Z

أوقعت قرعة دور المجموعات السيدة العجوز في المجموعة الثامنة رفقة مانشستر يونايتد وفالنسيا ويونج بويز، وتأهل الفريق إلى دور الـ16من البطولة رفقة الشياطين الحُمر بعدما احتلوا المركز الأول في المجموعة برصيد 12 نقاط، فبعد أن خاض الفريق 6 مباريات في دور المجموعات، استطاع أن يحقق الفوز في 4 مباريات، وخسر مبارتين فقط. 

2019-02-20T19:17:21Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 