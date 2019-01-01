جواو فليكس يضيف الثاني لأتلتيكو مدريد
بتصويبة من داخل المنطقة35’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق توماس لومار في إتجاه المنطلق داخل المنطقة ثم سدد الكرة من لمسة واحدة سكنت على يمين الحارس فويتشيك تشيزني
سامي خضيرة يعدل النتيجة ليوفنتوس
بتصويبة مباغتة من خارج المنطقة32’الهدف جاء بعد تصويبة قوية من خارج المنطقة لتسكن الشباك على يمين الحارس يان أوبلاك المتركز بشكل خاطيء
جواو فليكس يفتتح التسجيل لأتلتيكو مدريد
بتصويبة من داخل المنطقة26’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كيران تريبير إلى داخل المنطقة قابلها جواو فليكس بتصويية قوية سكنت على يسار الحارس فويتشيك تشيزني
تشكيل يوفنتوس
يبدأ المدرب ماوريسيو ساري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
فويتشيك تشيزني / ماتيا دي تشيليو / ماتياس دي ليخت / جيورجيو كيليني / أليكس ساندرو / سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / أرديان رابيو / دوجلاس كوستا / جونزالو هيجواين / كريستيانو رونالدو
Ecco la formazione dei bianconeri per la sfida di oggi 💪#FinoAllaFine #ICC2019#AtletiJuve pic.twitter.com/hxSIrQhJXZ— JuventusFC (@juventusfc) August 10, 2019
تشكيل أتلتيكو مدريد
يبدأ المدرب دييجو سيميوني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا منيان أوبلاك / رينان لودي / ستيفان سافيتش / خوسيه خيمينيز / كيران تريبير / توماس لومار / ماركوس يورينتي / ساؤول نيجيز / كوكي / ألفارو موراتا / جواو فيليكس
حقق يوفنتوس فوز صعب على نظيره الإنتر بنتيجة 4-3، بضربات الجزاء بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما علي الملعب الوطني بسنغافورة فى ثاني مبارياته فى كأس الأبطال الودية استعدادًا للموسم الجديد، وقد أنهي البيانكونيري الموسم الماضي للحفاظ على لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالى والـ35 فى تاريخه قبل خمس جولات من النهاية، بعد أن حصد 90 نقطة طوال مشواره في السيري آ، جمعهم من 28 فوزًا وست تعادلات وأربع هزائم فقط.