وفي الوقت الذي يسعى فيه كل فريق منهما إلى الفوز بالمباراة من أجل الحصول على النقاط الثلاثة، تبدو الأمور أكبر من مجرد 3 نقاط، حيث ستشكل هذه المباراة كثير من ملامح الدور الأول للدوري الإسباني، كما أن لها تأثيرًا طويل المدى وآخر قصير المدى.