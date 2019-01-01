أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.