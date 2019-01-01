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أتالانتا × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس في الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty

2019-01-30T20:32:40Z

45’لاعبي يوفنتوس يواصلوان الضغط في هذه اللحظات بحثًا عن احراز هدف تقليص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول

2019-01-30T20:32:02Z

44’كرة ثابتة نفذها رونالدو قوية على المرمى إصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة

2019-01-30T20:31:23Z

43’خطأ لصالح كريستيانو رونالدو من على حدود المنطقة من مكان مميز جدًا بعد تدخل من بيرات دجيمسيتي

دوفان زابتا يسجل الهدف الثاني لأتالانتا

2019-01-30T20:28:52Z

بتصويبة صاروخية من خارج المنطقة

42’الهدف جاء بعد تصويبة قوية من خارج المنطقة عن طريق دوفان زابتا سكنت على يسار الحارس تشيزني لم ينجح في إبعادها

 

2019-01-30T20:28:18Z

41’كرة بينية عن طريق بيرنارديسكي في إتجاه المنطلق داخل المنطقة رونالدو أبعدت من أمامه من الدفاعات

تيموثي كاستاجن يفتتح التسجيل لأتالانتا

2019-01-30T20:26:32Z

بعد خطأ فادح من البديل جواو كانسيلو

40’الهدف جاء بعد بعد خطأ كبير عن طريق جواو كانسيلو الذي تباطأ كثيرًا في تمرير الكرة ثم انقض عليه كاستاجن وافتك الكرة ثم انطلق وسدد كرة قوية سكنت على يسار لحارس تشيزني

 

2019-01-30T20:24:18Z

39’خطأ لصالح بليز ماتويدي في منتصف الميدان بعد تدخل من مارتن دي رون 

2019-01-30T20:23:39Z

38’بيرنارديسكي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-30T20:22:21Z

37’تيموثي كاستاجن أرسل بينية في إتجاه بابو جوميز طالت عليه ووصلت سهلة إلى أحضان الحارس تيشزني

2019-01-30T20:21:12Z

36’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي أتالانتا في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات يوفنتوس 

2019-01-30T20:20:44Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر عل الأجواء

2019-01-30T20:19:49Z

34’كرة ثابتة نفذها ريمو فرولر مقوسة إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-30T20:18:58Z

33’خطأ لصالح بابو جوميز بعد تدخل من جواو كانسيلو في منتصف الميدان 

2019-01-30T20:18:03Z

32’مع مرور أول نص ساعة من عمر المباراة كل فريق قام بإجراء تبديل إضطراري

تبديل في صفوف يوفنتوس

2019-01-30T20:17:37Z

31’خروج جيورجيو كيليني ودخول جواجو كانسيلو بدلًا منه

2019-01-30T20:17:14Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-01-30T20:16:50Z

29’الطاقم الطبي لفريق يوفنتوس يدخل أرض الملعب للإطمئنان عليه

2019-01-30T20:16:31Z

28’إصابة آخرى للاعب جيورجيو كيليني دون تدخل من أحد

2019-01-30T20:15:23Z

26’خروج يوسب إليتش بداعي الإصابة ودخول ماتيو بيسينا بدلًا منه

2019-01-30T20:15:10Z

25’إستئناف المباراة الآن

2019-01-30T20:14:57Z

24’دخول الطاقم الطبي للفريق لعلاج اللاعب

2019-01-30T20:13:56Z

23’سقوط اللاعب يوسب إليتش بداعي الإصابة

2019-01-30T20:13:13Z

22’كرة ثابتة نُفذت عن طريق تيموثي كاستاجن مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من رونالدو برأسية إلى خارج المنطقة

2019-01-30T20:12:28Z

21’تصويبة قوية عن طريق باببو جوميز من خارج المنطقة تصدى لها تشيزني ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-01-30T20:11:21Z

20’إستحواذ من لاعبي أتالانتا على مجريات المباراة وتمريرات قائمة في منتصف الميدان

2019-01-30T20:10:56Z

19’كرة ثابتة نفذها بيرنارديسكي مقوسة داخل المنطقة أبعدت من الحارس بقبضة اليد إلى رمية جانبية

2019-01-30T20:10:12Z

18’خطأ لصالح فيديريكو بيرنارديسكي بعد تدخل من هانز هاتيبور في منتصف الميدان 

2019-01-30T20:07:06Z

17’أليكس ساندرو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-30T20:06:45Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-30T20:06:25Z

13’كرة عرضية عن طريق أليكس ساندرو من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-30T20:04:05Z

12’تصويبة عن طريق كريستيانو رونالدو من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-30T20:03:44Z

11’أليكس ساندرو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعت ببراعة

2019-01-30T20:03:12Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-30T20:00:10Z

9’تمريرة بينية عن طريق بينتانكور في إتجاه المنطلق داخل المنطقة كريستيانو رونالدو، لكن الحكم أشار إلى وجود حالة تسلل

2019-01-30T19:59:28Z

8’كريستيانو رونالدو أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-30T19:56:31Z

7’تصويبة عن طريق يوسب إليتش من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى 

2019-01-30T19:53:37Z

6’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي أتالانتا في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس فويتشيك تشيزني

2019-01-30T19:53:23Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-01-30T19:51:11Z

4’أول كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق هانز هاتيبور إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس

2019-01-30T19:50:18Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان 

2019-01-30T19:45:47Z

2’أتالانتا بالزي الأزرق على اليمين ويوفنتوس بالزي الرمادي والأبيض على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-01-30T19:45:32Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم

2019-01-30T19:36:20Z

يبدأ المدرب ماسيميليانو أليجري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

شيزني / ماتيا دي تشيليو / دانييلي روجاني / جيورجيو كيليني / أليكس ساندرو / سامي خضيرا / رودريجو بينتانكور / بليز ماتويدي / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / فيديريكو بيرنارديسكي

 

إليكم تشكيل أتالانتا لمباراة اليوم

2019-01-30T19:35:17Z

يبدأ المدرب جيان بيرو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أتريت بريشا / رافائيل تولوي / بيرات دجيمسيتي / خوسيه لويس بالمينو / هانز هاتيبور / ريمو فرولر / مارتن دي رون / تيموثي كاستاجن / يوسي إلييتش / دوفان زاباتا / بابو جوميز

 

2019-01-30T19:27:13Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين أتالانتا ويوفنتوس على ملعب آليانز بتورينو في الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.