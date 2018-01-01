نهاية المباراة
هدف ملغي ليوفنتوس عن طريق بونوتشي
بونوتشي يسجل لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسللديبالا نفذ الضربة الحرة بعرضية إلى عمق المنطقة، ارتقى لها ساندرو وأرسل رأسية إلى القائم الثاني حيث بونوتشي الذي تابع الكرة بتسديدة احتضنت الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على بونوتشي
بطاقة صفراء على فريلير
التبديل الثالث لأتالانتا
الهدف الثاني ليوفنتوس عن طريق رونالدو
رونالدو يعود بيوفنتوس للمباراةركنية من على يمين المرمى ينفذها بيانيتش بعرضية إلى القائم الثاني يقابلها ماندجوكيتش بتمريرة رأسية إلى العمق، حيث رونالدو الذي يتابع الكرة برأسية من على يد بيريشا تعبر للشباك
78' GOALLLLLL!!!!!!!! @Cristiano EQUALISES FROM THE CORNER!!!!!!!!! 🔥⚪️⚫️#AtalantaJuve [2-2] #ForzaJuve pic.twitter.com/fUVeXgA0Tv— JuventusFC (@juventusfcen) December 26, 2018
التبديل الثاني لأتالانتا
التبديل الأول لأتالانتا
التبديل الثاني ليوفنتوس
64' - Seconda sostituzione per i bianconeri— JuventusFC (@juventusfc) December 26, 2018
➡️ @Cristiano
⬅️ @SamiKhedira #AtalantaJuve
2️⃣ - 1️⃣ pic.twitter.com/0KsbFQ5JyY
ماندجوكيتش يتحصل على بطاقة صفراء
التبديل الأول ليوفنتوس
56' - Prima sostituzione per la Juve— JuventusFC (@juventusfc) December 26, 2018
➡️ @Miralem_Pjanic
⬅️ @douglascosta #AtalantaJuve
2️⃣ - 1️⃣ pic.twitter.com/DVAuvgz0mG
الهدف الثاني لأتالانتا عن طريق زاباتا
زاباتا يقلب الطاولة على البيانكونيريجوميز نفذ الركنية بعرضية عبرت من الجميع ووصلت لزاباتا المواجه للمرمى، فقابل الكرة برأسية عبرت للشباك من على يسار تشيزني
#AtalantaJuve 2-1 10' st #Zapata con un colpo di testa sotto misura su azione d'angolo firma il vantaggio!#ChristmasMatch #BoxingDay #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/lPs3QvObrB— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 26, 2018
بينتانكور يتحصل على بطاقة حمراء
بينتانكور يحصل على الإنذار الثاني والبطاقة الحمراءبينتانكور تدخل بقوة على فريلير أمام يمين منطقة جزاء أتالانتا لمنع هجمة مرتدة، فاحتسب الحكم خطأ عليه وأشهر البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجهه
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
نهاية الشوط الأول: أتلانتا 1-1 يوفنتوس #فورزا_يوفي 🏴🏳️ #AtalantaJuve pic.twitter.com/qsA6W0rbBM— JuventusFC (@Juventusfcar) December 26, 2018
كيليني يتحصل على بطاقة صفراء
الهدف الأول لأتالانتا عن طريق زاباتا
زاباتا يمارس هوايته في تخطي بونوتشي ويسجلجوميز مرر كرة أمام منطقة الجزاء لدوفان زاباتا الذي روض الكرة على القوس أمام بونوتشي ثم دار وعبر منه بقوته وأرسل تسديدة يسارية سكنت الشباك من على يسار تشيزني
#AtalantaJuve 1-1 24' pt #Zapata di forza si libera del marcatore e batte il portiere con un gran tiro!#ChristmasMatch #BoxingDay #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/hXUBhMkgTx— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 26, 2018
الهدف الأول ليوفنتوس عن طريق ديمسيني!
ديمسيتي يسجل الأول ليوفنتوس بالخطأ في مرماهساندرو أرسل عرضية من اليسار انطلق لها ديمسيتي لاعتراض الكرة، لكنه حولها بالخطأ للمرمى، فعبرت الكرة للشباك من على يمين بيريشا
2' - SUBITO AVANTI LA JUVEEEE! Cross di #AlexSandro da sinistra, deviato nella sua porta da Djimsiti! #AtalantaJuve— JuventusFC (@juventusfc) December 26, 2018
0️⃣ - 1️⃣ pic.twitter.com/vluKxzBzpG
بداية المباراة
تشكيل يوفنتوس
رونالدو على مقاعد البدلاء للمرة الأولى هذا الموسم
يبدأ المدرب ماسيميليانو أليجري بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (فويتشيك تشيزني / ماتيا دي شيليو ، ليوناردو بونوتشي ، جيورجيو كيليني ، أليكس ساندرو / سامي خضيرة ، رودريجو بينتانكور ، إيمري تشان / باولو ديبالا ، ماريو ماندجوكيتش ، دوجلاس كوستا).
📝 هذا هو تشكيل يوفنتوس لمباراة أتالانتا! 💪⚪️⚫️#فورزا_يوفي #AtalantaJuve pic.twitter.com/oAYuM1CbGz— JuventusFC (@Juventusfcar) December 26, 2018
البدلاء: (ليوناردو سبيناتزولا ، المهدي بنعطية ، كارلو بينسوليو ، دانييلي روجاني ، ماتيا بيرين، ميراليم بيانيتش ، جريجوريس كاستانوس ، كريستيانو رونالدو).
تشكيل أتالانتا
جاسبيريني يبدأ بجميع قوته الضاربة
يبدأ المدرب بييرو جاسبيريني بطريقة (3-4-1-2)، وبتشكيلة تضم: (إتريت بيريشا / جيانلوكا مانشيني ، بيرات ديمسيتي ، أندريا ماسييلو / هانز هاتيبور ، ماريو باشاليتش ، ريمو فريلير ، تيموثي كاستاني / أليخاندرو جوميز / يوسيب إيليتشيتش ، دوفان زاباتا).
2️⃣4️⃣ convocati da mister #Gasperini per #AtalantaJuve#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/AuVFaIa0Gw— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 25, 2018
بدلاء: (ديان كولوسيفسكي ، إنريكو ديل براتو ، موسى جونسينس ، فرانشيسكو روسي ، ماتيو بيسينا ، بييرلويجي جوليني ، لورينزو بيلي ، ماركو تومينيلو ، لوكا فالزانيا ، كاليب أوكولي).
يستضيف اللقاء استاد أتليتي آتزوري، والصافرة للحكم لوكا بانتي.
على الجانب الآخر يقدم أتالانتا نتائج جيدة إلى حد ما في الكالتشيو، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع فريق روما صاحب المركز العاشر، وخاض الفريق 17 مباراة حتى الآن في الدوري، حقق الفوز في سبع مباريات، وخسر مثلهم، بينما كان التعادل حاضر في ثلاث مواجهات.
واصل البيانكونيري سلسلة انتصاراته بالفوز على روما في الجولة السابعة عشر، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على ملعب أليانز بتورينو، وبهذا الانتصار وسع الفارق إلى ثمن نقاط بينه وبين نابولي صاحب الوصافة، وظل منفردًا بالصدارة بعدما وصل للنقطة 49، بعد مرور 17 جولة لم يتلق الفريق أي خسارة حتى الآن في الدوري، لكن تعادل في مباراة وحيدة كانت أمام جنوى
أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لمباراة أتالانتا ضد يوفنتوس في الجولة 18 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.