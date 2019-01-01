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آرسنال × تشيلسي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة آرسنال وتشيلسي، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز

محدث
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2019-01-19T18:40:10Z

51’ إنطلاقة من آرون رامسي من الجهة اليسري من منتصف الميدان لكن ابعدها نجولو كانتي إلى رمية تماس

2019-01-19T18:39:13Z

50’ تمريرة من ماركوس ألونسو على حدود المنطقة إلى هازارد الذي حاول تمريرها مرة اخرة إلى ألونسو داخل يسار المنطقة لكن استخلصها هيكتور بيليرين 

2019-01-19T18:38:53Z

49’ بداية هادئة نسبيا لأحداث الشوط الثاني من لاعبي الفريقين 

2019-01-19T18:38:13Z

48’ عرضية من بيدرو من الجهة اليمنى لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-19T18:37:45Z

47’ تمريرة طولية فى إتجاه سيدا كولاسينيتش لكن الحكم يشير بوجود تشلل

إنطلاقة أحداث الشوط الثاني

2019-01-19T18:36:09Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-01-19T18:17:11Z

45+2’ تنفيذ الخطأ بعرضية من إدين هازارد لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

أووووووووووووه،،،، القائم يتصدي لرأسية ماركوس ألونسو ...

2019-01-19T18:16:18Z

45+1’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة من ويليان تلقاها ماركوس ألونسو برأسية قوية لكنها تصطدم فى القائم الأيمن لمرمي الحارس لينو لتردد إلى أنطونيو روديجر الذي أكتسب خطأ من الجهة اليسري لتشيلسي 

2019-01-19T18:15:14Z

45’ تنفيذ الركنية بعرضية من ويليان لداخل المنطقة تلقاها روديجر  من الجهة اليسري وحاول أرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية جديدة 

2019-01-19T18:14:01Z

44’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق إدين هازارد الذي أرسلها عرضية أرضية لداخل المنطقة ابعدها الحارس بيرند لينو لتردد إلى الجهة اليمنى لتصل إلى بيدرو الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-01-19T18:13:17Z

43’ إنطلاقة من نجولو كانتي من على الجهة اليمنى ومحاولة الاختراق لداخل المنطقة لكن تدخل رائع من كولاسينيتش وابعد الكرة إلى منتصف الميدان 

2019-01-19T18:12:39Z

42’ إنطلاقة من لاكازيت من الجهة اليمنى ويصل بالكرة على حدود المنطقة ومحاولة التسديد لكنها تفتقد الدقة تصل سهلة بين أقدام مدافعي تشيلسي 

لوران كوشيلني يحرز الهدف الثاني لآرسنال

2019-01-19T18:09:57Z

لوران كوشيلني

40’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ من آرون رامسي من الجهة اليمنى لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتردد على حدود المنطقة إلى سوكراتيس الذي أرسلها تمريرة رائعة ساقطة لداخل المنطقة تلقاها لوران كوتشيلني بتسديدة برأسية على يمين المرمي 

2019-01-19T18:09:11Z

39’ جووووووووووووووووووول،،،، والهدف الثاني لآرسنال عن طريق لوران كوشيلني 

بطاقة صفراء من نصيب ديفيد لويز

2019-01-19T18:08:29Z

38’ خطأ من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من ديفيد لويز على آرون رامسي 

أووووووووووووووووه،،،،، تسديدة مقصية رائعة من أوباماينج

2019-01-19T18:07:05Z

37’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق كولاسينيتش ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها أوبامايانج بتسديدة مقصية رائعة مرت على حافة القئم الايسر لمرمي الحارس كيبا 

2019-01-19T18:05:52Z

36’ خطأ من بيدرو على هيكتور بيليرين فى المنطقة الدفاعية لآرسنال 

2019-01-19T18:05:04Z

35’ إنطلاقة من نجولو كانتي من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها إلى كوفاسيتش لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من امام موفاسيتش 

2019-01-19T18:04:05Z

34’ تمريرة طولية فى إتجاه المنطلق لداخل المنطقة بيدرو لكن خروج رائع من الحارس لينو وامسكها بثبات قبل تسديدة بيدرو 

2019-01-19T18:02:27Z

32’ تنفيذ الخطأ من آرون رامسي بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس كيبا بنجاح غلى رمية تماس

2019-01-19T18:01:52Z

31’ خطأ من الجهة اليسري لآرسنال بعد تدخل نجولو كانتي على كولاسينيتش 

2019-01-19T18:00:48Z

30’ نصف ساعة أولي من القمة النارية والتقدم لآرسنال بهدف مقابل لاشئ

2019-01-19T18:00:05Z

29’ ركنية لتشيلسي تنفذ من ويليان بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس بيرند لينو من منطقة الخطورة 

2019-01-19T17:58:54Z

28’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق آرون رامسي لكن امسكها الحارس كيبا بثبات 

2019-01-19T17:57:25Z

27’ تمريرات بين أقدام لاعبي آرسنال فى منتصف الميدان لمحاولة إمتصاص حماس لاعبي تشيلسي 

2019-01-19T17:56:17Z

26’ إنطلاقة من آرون رامسي من الجهة اليسري ويمررها على الجهة اليسري إلى كولاسينيتش الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها أنطونيو روديجر من منطقة الخطورة 

2019-01-19T17:54:49Z

25’ تمريرات بين أقدام لاعبي تشيلسي على حدود المنطقة لمحاولة الأختراق لداخل المنطقة 

2019-01-19T17:53:30Z

24’ عرضية أرضية خطيرة من ماركوس ألونسو لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتردد إلى ويليان الذي هيأ الكرة امام جورجينيو الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر

2019-01-19T17:52:40Z

23’ إنطلاقة من بيدرو من الجهة اليمنى وتمريرة لداخل المنطقة فى إتجاه هازارد لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-01-19T17:51:58Z

22’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق لاكازيت الذي سدد كرة من الجهة اليمنى لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-01-19T17:51:03Z

21’ ضغط قوي من لاعبي تشيلسي على دفاعات الآرسنال المتراجع بعد تسجيله للهدف الاول 

2019-01-19T17:50:25Z

20’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة ممن ويليان إلى أزبيليكويتا الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-19T17:49:46Z

19’ تمريرة طولية من ديفيد لويز من منتصف الميدان فى غتجاه أزبيليكويتا على الجهة اليمنى ليمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية

2019-01-19T17:49:06Z

18’ إنطلاقة من إدين هازارد ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن استخلصها المتراجع للمساندة الدفاعية أوباميانج 

أووووووووووووه،،،،، ماذا اهدرت يابيدرو؟

2019-01-19T17:48:23Z

18’ تمريرة طولية خطيرة لداخل المنطقة تضع بيدرو فى مواجهة المرمي ليسددها تسديدة ساقطة من فوق الحارس لكنها مرت على حافة القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-01-19T17:47:08Z

17’ تمريرة طولية من منتصف الميدان من جاكا إلى اوباميانج على الجهة اليسري ليستلم الكرة ويمر بها بين مدافعي تشيلسي ويسدد كرة قوية من يسار المنطقة لكن تصدي لها الحارس ببراعة 

2019-01-19T17:46:00Z

16’ ضغط متواصل من لاعبي آرسنال على تشيلسي المتراجع إلى المنطقة الدفاعية 

ألكسندر لاكازيت يفتتح التسجيل لآرسنال

2019-01-19T17:44:44Z

ألكسندر لاكازيت

15’ الهدف جاء بعد ركنية لآرسنال تنفذ بسلسلة من التمريرات لتصل إلى ألكساندر لاكازيت داخل يمين المنطقة ليستلم الكرة ويسددها باليمنى على يسار الحارس كيبا 

2019-01-19T17:44:22Z

14’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،، والهدف الاول لآرسنال عن طريق ألكسندر لاكزيت 

أووووووووووووووووووووه،،،،،، تصدي رائع من الحارس كيبا

2019-01-19T17:42:46Z

13’ تنفيذ الخطا بعرضية من لوكاس توريرا  لداخل المنطقة تلقاها  لوران كوتشيلني برأسية قوية لكن ابعدها كيبا إلى ركنية 

2019-01-19T17:41:52Z

12’ خطأ من الجهة اليسري بعد تدخل من بيدرو على لاكازيت 

2019-01-19T17:41:07Z

11’ إنطلاقة من إدين هازارد من على حدود المنطقة ومحاولة الاختراق لداخل المنطقة لكنه مررها إلى ألونسو لكن استخلصها الدفاع قبل ان تصل له

2019-01-19T17:40:40Z

10’ تمريرات بين أقدام لاعبي تشيلسي لمحاولة إمتصاص حماس لاعبي آرسنال 

2019-01-19T17:39:21Z

9’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق سيزار أزبيليكويتا لداخل المنطقة تلقاها إدين هازارد بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن إلى ضربة مرمي 

2019-01-19T17:38:46Z

8’ تراجع نسبي من لاعبي تشيلسي في أولى دقائق المباراة وسيطرة من لاعبي آرسنال على الكرة 

2019-01-19T17:37:24Z

7’ ركنية خطيرة لآرسنال تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها سوكراتيس برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-01-19T17:36:53Z

6’ خطا من ماتيو كوفاسيتش على جرانيت تشاكا فى منتصف الميدان 

2019-01-19T17:34:46Z

4’ ضغط قوي من لاعبي آرسنال على دفاعات تشيلسي فى بداية المباراة 

2019-01-19T17:34:00Z

3’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق لاكازيت لداخل المنطقة مرت من امام أوباميانج بغرابة لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-19T17:33:36Z

2’ خطأ لآرسنال ممن الجهة اليمنى ضد دفيد لويز تنفذ بعرضية من جرانيت جاكا لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس  من منطقة الخطورة 

2019-01-19T17:31:11Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

طالع تشكيل تشيلسي لمباراة اليوم

2019-01-19T17:14:06Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

كيبا / سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديجر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو / نجولو كانتي / جورجينيو / ماتيو كوفاسيتش / بيدرو / إدين هازارد / ويليان 

البدلاء / ويلي كاباييرو / ايثان امبادو / أندرياس كريستينسين/ كالوم هودوسون / روس باركلي / أوليفييه جيرو / إيميرسون 

طالع تشكيل آرسنال لمباراة اليوم

2019-01-19T17:11:13Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

بيرند لينو / هيكتور بيليرين / سوكراتيس باباستاثوبولوس / لوران كوشيلني / سياد كولاسينيتش / لوكاس توريرا / جرانيت شاكا / ماتيو جيوندوزي / آرون رامسي / أليكساندر لاكازيت / بيير إيميريك أوباميانج

البدلاء / بيتر تشيك / أليكس إيووبي / ناتشو مونريال / إينسلي ميتلاند نيلس / مسعود اوزيل / محمد النني / شكودران مصطافي

2019-01-19T02:19:32Z

على الجانب الاخر يدخل فريق تشيلسي المباراة، حيث سيسعى لتحقيق الفوز من جديد على الجانرز كما كان الحال في مباراة الذهاب التي شهدت تقدم البلوز في النتيجة بثلاث اهداف مقابل هدفين، ويتواجد تشيلسي حاليا في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق ست نقاط عن أرسنال صاحب المركز الخامس

2019-01-19T02:19:23Z

يدخل آرسنال ويسعي لتحقيق الفوز والعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد أن تلقى الخسارة في اخر مبارياته امام وست هام يونايتد خارج ملعبه بهدف دون رد ليفقد الجانرز ثلاث نقاط هامة ويتجمد رصيده من النقاط عند 41 نقطة متواجدا في المركز الخامس في جدول الترتيب

2019-01-19T02:19:12Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي أرسنال نظيره تشيلسي، في إحدى ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن، على ملعب “الإمارات” في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.