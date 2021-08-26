جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 وترتيب مجموعته، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات محمد صلاح طوال الموسم؟

يحظي ليفربول بشعبية كبيرة حول العالم كونه أحد أكبر الأندية الأوروبية وفي الآونه الأخيرة ارتفعت شعبيته أكثر في الشرق الأوسط بسبب تواجد النجم المصري محمد صلاح داخل صفوف الفريق.

كان الموسم الماضي استثنائي في بطولة دوري أبطال أوروبا وجميع المسابقات في أنحاء العالم، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وأقيمت البطولة دون حضور جماهيري لكن مع انطلاق الموسم الحالي عادت الجماهير مرة أخرى.

كان الموسم الماضي كارثيًا للريدز، فبعد إصابة العديد من اللاعبين فشل الفريق في حصد أي بطولة وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد كما أنهى الدوري الإنجليزي في المركز الثالث.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-2022 القنوات الناقلة والمجموعات

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022

وقع ليفربول في المجموعة الثانية مع أتلتيكو مدريد وبورتو وميلان

دور المجموعات المباراة الموعد النتيجة الملعب

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD PREMIUM 1.

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ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021-2022