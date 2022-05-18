جدول مباريات كأس مصر 2022 والقنوات الناقلة

انطلقت نسخة جديدة من بطولة كأس مصر، أقدم بطولة في البلاد، حيث بدأ مومس 2021-22 من البطولة، رغم أن نسخة الموسم الماضي لم تنته بعد.

وبدأت بطولة كأس مصر لموسم 2021-22 في نوفمبر 2021، بإقامة الأدوار التمهيدية والتي يلعب فيها أندية من الدرجات الأندى، حتى تبدأ مشاركة فرق الدوري المصري الممتاز من دور الـ32.

ويتأهل 14 فريقًا من الأدوار التمهيدية، حتى دور الـ 32، يلعبون أمام 18 فريقًا من الدوري المصري الممتاز، حتى نهاية المسابقة.

ومن المنتظر أن تشهد هذه النسخة من كأس مصر، الكثير من الإثارة، فالأهلي يريد الحفاظ على لقبه الذي حققه في 2020 على حساب طلائع الجيش، في آخر نسخة مكتملة من البطولة.

جدول مباريات الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

بينما يطمح الزمالك إلى الفوز بلقب الكأس من جديد، ومواصلة الاقتراب من الأهلي في قائمة أكثر الفرق تحقيقًا للقب وتقليص الفارق إلى تسعة ألقاب، وسيطمح بيراميدز المدجج بكوكبة من النجوم إلى تحقيق أول ألقابه والحصول على كأس مصر.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم كل ما يخص بطولة كأس مصر 2021-22.

ما هي القنوات الناقلة لكأس مصر 2022؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة مباريات كأس مصر، عبر شاشاتها على قمر النايل سات.

كأس مصر

ويمكن استقبال قنوات أون تايم سبورتس، على قمر النايل سات عبر ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، على التردد التالي، 10861، معدل استقطاب: رأسي، ومعدل ترميز: 27500.

القناة القمر الصناعي التردد استقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ ONTIME Sports HD نايل سات 10861 رأسي 27500 5/6

بالإضافة إلى أن موقع جول يوفر خدمة البث المباشر الكتابي، لبعض مباريات البطولة الكبيرة، ويبدأ قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة.

البطولة القناة الناقلة كأس مصر أون تايم سبورتس

جدول مباريات كأس مصر 2022 - دور 32

في هذا الدور يفتتح الأهلي حامل لقب آخر نسخة مكتملة من البطولة مشواره في النسخة الحالية من البطولة بمواجهة المصري بالسلوم، بينما يلعب الزمالك مع الداخلية.

المباراة الموعد النتيجة الملعب المقاولون العرب - المصرية للاتصالات الخميس 10 مارس 2022 1-0 المقاولون العرب إنبي - ديروط الجمعة 11 مارس 2022 7-1 بتروسبورت فاركو - كفر الشيخ الجمعة 11 مارس 2022 1-2 المكس الجونة - بنها السبت 12 مارس 2022 3-1 خالد بشارة الإسماعيلي - بتروجيت السبت 12 مارس 2022 0-0 (5-4) الإسماعيلية سيراميكا كليوباترا - الاتحاد السبت 12 مارس 2022 1-2 المقاولون العرب غزل المحلة - إيسترن كومباني الأحد 13 مارس 2022 1-1 (4-2) غزل المحلة طلائع الجيش - حلوان العام الأحد 13 مارس 2022 3-1 جهاز الرياضة العسكري البنك الأهلي - أسوان الأحد 13 مارس 2022 1-0 بتروسبورت مصر المقاصة - بني عبيد الإثنين 14 مارس 2022 2-0 الكلية الحربية سموحة - ألعاب دمنهور الجمعة 18 مارس 2022 3-1 المكس فيوتشر - منتخب السويس السبت 26 مارس 2022 1-1 (2-4) المكس بيراميدز - لافيينا الإثنين 28 مارس 2022 1-0 الدفاع الجوي المصري - المنصورة الأحد 12 يونيو 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية برج العرب الأهلي - المصري بالسلوم الأحد 12 يونيو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية السلام الزمالك - الداخلية الإثنين 13 يونيو 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية القاهرة الدولي

نتائج مباريات الدور التمهيدي من كأس مصر 2022

في الدوري التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر، نجحت أندية المنصورة، وكفر الشيخ والمصرية للاتصالات وبنها، من حجز مقاعدها في دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2021-22.