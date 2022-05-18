جدول مباريات كأس مصر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
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تعرف على جدول مباريات كأس مصر 2021-22 بدايةً من الدور التمهيدي وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ ومشوار الأهلي والزمالك في الكأس..

انطلقت نسخة جديدة من بطولة كأس مصر، أقدم بطولة في البلاد، حيث بدأ مومس 2021-22 من البطولة، رغم أن نسخة الموسم الماضي لم تنته بعد.

وبدأت بطولة كأس مصر لموسم 2021-22 في نوفمبر 2021، بإقامة الأدوار التمهيدية والتي يلعب فيها أندية من الدرجات الأندى، حتى تبدأ مشاركة فرق الدوري المصري الممتاز من دور الـ32.

ويتأهل 14 فريقًا من الأدوار التمهيدية، حتى دور الـ 32، يلعبون أمام 18 فريقًا من الدوري المصري الممتاز، حتى نهاية المسابقة.

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ومن المنتظر أن تشهد هذه النسخة من كأس مصر، الكثير من الإثارة، فالأهلي يريد الحفاظ على لقبه الذي حققه في 2020 على حساب طلائع الجيش، في آخر نسخة مكتملة من البطولة.

جدول مباريات الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

بينما يطمح الزمالك إلى الفوز بلقب الكأس من جديد، ومواصلة الاقتراب من الأهلي في قائمة أكثر الفرق تحقيقًا للقب وتقليص الفارق إلى تسعة ألقاب، وسيطمح بيراميدز المدجج بكوكبة من النجوم إلى تحقيق أول ألقابه والحصول على كأس مصر.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم كل ما يخص بطولة كأس مصر 2021-22.

ما هي القنوات الناقلة لكأس مصر 2022؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة مباريات كأس مصر، عبر شاشاتها على قمر النايل سات.

كأس مصر
كأس مصر

ويمكن استقبال قنوات أون تايم سبورتس، على قمر النايل سات عبر ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، على التردد التالي، 10861، معدل استقطاب: رأسي، ومعدل ترميز: 27500.

القناة

القمر الصناعي

التردد

استقطاب

معدل الترميز

معامل تصحيح الخطأ

ONTIME Sports HD

نايل سات

10861

رأسي

27500

5/6

بالإضافة إلى أن موقع جول يوفر خدمة البث المباشر الكتابي، لبعض مباريات البطولة الكبيرة، ويبدأ قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة.

البطولةالقناة الناقلة
كأس مصر أون تايم سبورتس

جدول مباريات كأس مصر 2022 - دور 32

في هذا الدور يفتتح الأهلي حامل لقب آخر نسخة مكتملة من البطولة مشواره في النسخة الحالية من البطولة بمواجهة المصري بالسلوم، بينما يلعب الزمالك مع الداخلية.

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
المقاولون العرب - المصرية للاتصالاتالخميس 10 مارس 20221-0المقاولون العرب
إنبي - ديروطالجمعة 11 مارس 20227-1بتروسبورت
فاركو - كفر الشيخالجمعة 11 مارس 20221-2المكس
الجونة - بنهاالسبت 12 مارس 20223-1خالد بشارة
الإسماعيلي - بتروجيتالسبت 12 مارس 20220-0 (5-4)الإسماعيلية
سيراميكا كليوباترا - الاتحادالسبت 12 مارس 20221-2المقاولون العرب
غزل المحلة - إيسترن كومبانيالأحد 13 مارس 20221-1 (4-2)غزل المحلة
طلائع الجيش - حلوان العامالأحد 13 مارس 20223-1جهاز الرياضة العسكري
البنك الأهلي - أسوانالأحد 13 مارس 20221-0بتروسبورت
مصر المقاصة - بني عبيدالإثنين 14 مارس 20222-0الكلية الحربية
سموحة - ألعاب دمنهورالجمعة 18 مارس 20223-1المكس
فيوتشر - منتخب السويسالسبت 26 مارس 20221-1 (2-4)المكس
بيراميدز - لافييناالإثنين 28 مارس 20221-0الدفاع الجوي
المصري - المنصورةالأحد 12 يونيو 2022،
18:30 مصر، 19:30 السعودية

برج العرب
الأهلي - المصري بالسلومالأحد 12 يونيو 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

السلام
الزمالك - الداخليةالإثنين 13 يونيو 2022،
20:00 مصر، 21:00 السعودية

القاهرة الدولي

نتائج مباريات الدور التمهيدي من كأس مصر 2022

في الدوري التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر، نجحت أندية المنصورة، وكفر الشيخ والمصرية للاتصالات وبنها، من حجز مقاعدها في دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2021-22.

المباراةالموعدالنتيجة
بلدية المحلة - كفر الشيخ
الأحد 19 ديسمبر 2021
0-0 (4-3)
مركز شباب السرو - المنصورة
الأحد 19 ديسمبر 2021
0-0 (4-2)
ألعاب دمنهور - أبو قير للأسمدة
الأحد 19 ديسمبر 2021
1-0
النجوم - المصرية للاتصالات
الإثنين 20 ديسمبر 2021
1-3
الترسانة - بنها
الإثنين 20 ديسمبر 2021
1-2
بلبيس - منتخب السويس
الإثنين 20 ديسمبر 2021
1-0
القناة - المصري بالسلوم
الإثنين 20 ديسمبر 2021
1-2
تليفونات بني سويف - حلوان العام
الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
0-0 (4-5)
الإعلاميين - الداخلية
الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
1-2
أشمون - بني عبيد
الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
0-1
الواسطي - لافيينا
الأربعاء 22 ديسمبر 2021
2-3
القوصية - ديروط
الخميس 23 ديسمبر 2021
0-2