مدرب الديوك يفتح النار قبل مواجهة إسبانيا المثيرة...

دافع ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، عن أداء الديوك في بطولة الأمم الأوروبية، بسبب ضعف الأداء رغم بلوغه الدور نصف النهائي.

ويخوض منتخب فرنسا مواجهة قوية أمام إسبانيا، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا، في الدور نصف النهائي من بطولة "يورو 2024".

وسجل منتخب فرنسا 3 أهداف فقط خلال 5 مباريات في اليورو، منهم هدفين من النيران الصديقة للمنافسين وآخر سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء، وهو ما فتح الباب حول انتقاد أداء الديوك في البطولة.

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ورد ديشان في المؤتمر الصحفي على صحفي سويدي تطرق إلى ضعف مستوى الديوك في البطولة، قائلًا: "هل أنت سويدي؟ لا، أنت صحفي فرنسي متنكر! إذا كنت تشعر بالملل، شاهد مباراة أخرى، فلا داعي لمشاهدة مبارياتنا، لا بأس".

وأضاف: "نحن نخوض بطولة أوروبية صعبة للغاية على الجميع حتى الآن. ربما لم تعد كما كانت في الماضي ولكن لدينا القدرة على تبادل المشاعر، وجعل الكثير من الرجال والنساء الفرنسيين سعداء بنتائجنا".

وختم مدرب منتخب فرنسا: "إذا كان السويديون يشعرون بالملل، فأنا آسف، لكن هذا لا يزعجني كثيرًا".