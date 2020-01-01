جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة

نستعرض سويًا في هذا التقرير جدول مباريات ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2020-21 وما هي القنوات الناقلة للمشاركة الأوروبية للملكي؟

يدخل ريال مدريد موسمه الجديد واضعًا كافة جهوده من أجل العودة مرة أخرى إلى تسيد قارة أوروبا، بعد مشاركتين ليسا على القدر المقبول لأكثر أندية القارة العجوز تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا.

النادي الملكي وبعد أن هيمن على ذات الأذنين لمدة ثلاثة أعوام متتالية، خرج من دور الـ16 أمام أياكس في مفاجأة كبرى في 2018-2019، ومع عودة زين الدين زيدان لقيادة الميرنجي بعدها ازدادت الآمال، بيد أن الفرنسي خرج للمرة الأولى من المباريات الإقصائية في نسخة 2019-20 من دور الـ16 أيضًا على يد مانشستر سيتي.

هذا الموسم ينصب تركيز إدارة فلورنتينو بيريز وقائدهم التقني زيدان على هدف العودة بكل قوة إلى المشاركات الأوروبية لا سيما وفي ظل الحالة الرائعة التي بدا عليها الريال في آخر ستة أشهر على الصعيد المحلي وقادته لتحقيق لقب الدوري أخيرًا بعد ثلاث سنوات من الغياب.

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منافسة شرسة سيجدها ريال مدريد من كبار قارة أوروبا، الذين يبدو وأنهم أعدوا العدة بكل قوتهم لتحقيق أغلى وأكثر ألقاب الأندية أهمية في العالم، في وقتٍ آثرت فيه إدارة بيريز عدم شراء أي لاعب خلال سوق الانتقالات بسبب أزمة كورونا، وفقط إنهاء إعارة مارتين أوديجارد وإعادته لدعم منتصف الملعب.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة والترتيب في دور المجموعات؟

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021، القنوات الناقلة والمجموعات

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2020-21

أوقعت القرعة ريال مدريد في مجموعة لن تكون بالسهلة على الإطلاق، حيث سيبدأ مواجهاته باستقبال شاختار في مدريد، ثم يرتحل إلى ألمانيا في الجولة الثانية ويواجه بوروسيا مونشنجلادباخ، على أن يلتقي مرتين متتاليتين مع إنتر في إيطاليا وإسبانيا بعد ذلك.

دور المجموعات المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - شاختار دونستيك الأربعاء 21 أكتوبر 2020،

4 ربيع الأول 1442،

18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD ألفريدو دي ستيفانو بوروسيا مونشنجلادباخ - ريال مدريد الثلاثاء 27 أكتوبر 2020،

10 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD بوروسيا بارك ريال مدريد - إنتر الثلاثاء 3 نوفمبر 2020،

17 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD سانتياجو برنابيو إنتر - ريال مدريد الأربعاء 25 نوفمبر 2020،

10 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD سان سيرو شاختار دونستيك - ريال مدريد الثلاثاء 1 ديسمبر 2020،

16 ربيع الآخر 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD ميتاليست أوبلاست ريال مدريد - بوروسيا مونشنجلادباخ الأربعاء 8 ديسمبر 2020،

24 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD سانتياجو برنابيو

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2021؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

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ترتيب ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2020-21