جدول مباريات وترتيب مجموعة المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2021

تعرف على جدول مباريات منتخب المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 والمقرر لها في الكاميرون، وترتيب المجموعة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

أجريت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس 18 يوليو 2019، واستضافتها مدينة القاهرة قبل نهائي كأس الأمم 2019 بيوم واحد، والذي أقيم على أرض مصر في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو 2019.

كانت النسخة 32 من البطولة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي تضم 24 منتخبًا، وبعد نجاح التجربة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استمرار المسابقة بنفس النظام في النسخة القادمة، والتي ستستضيفها الكاميرون عوضًا عن نسخة العام الحالي التي سُحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم جاهزية الأراضي الكاميرونية لاحتضان المحفل الإفريقي الأهم على صعيد كرة القدم.

ونتيجة لتفشي فيروس كورونا، قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل البطولة لمدة عام على شاكلة ما قام به الاتحاد الأوروبي بخصوص كأس الأمم الأوروبية، لتقام بذلك في يناير 2022 وتستمر الكاميرون في احتضانها.

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كانت مفاجأة كبيرة خروج منتخب المغرب في النسخة الماضية من دور ثمن النهائي على يد منتخب متواضع مثل بنين بركلات الترجيح، ما أدى إلى ثورة شاملة بدأت برحيل المدرب الشهير هيرفي رينارد.

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لا يزال أسود الأطلس لديهم أحد أفضل الأجيال الموجودة في إفريقيا حاليًا بقيادة نجم تشيلسي حكيم زياش وعدد من اللاعبين المشهورين قاريًا وخارجيًا مثل أشرف بنشرقي في الزمالك المصري ونور الدين أمرابط في النصر السعودي.

الأنظار كلها تتجه صوب المدرب الجديد وحيد خاليلوزيتش، الذي سبق وأن قاد الجزائر إلى المشاركة التاريخية في مونديال 2014، ويحلم المغاربة أن يتمكن المدرب البوسني من تحقيق الأمجاد مع هذا الجيل التاريخي واستكمال ما بدأه رينارد، والبداية تكون من كأس أمم إفريقيا بالطبع.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم كل ما يخص التصفيات بالنسبة لمنتخب المغرب.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

ما هو نظام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021؟

تقسم المنتخبات الإفريقية إلى 12 مجموعة بعد تصفيات طويلة تقام قبلها، وفي كل مجموعة يتواجد أربعة منتخبات.

تلتقي المنتخبات الأربعة ذهابًا وإيابًا على ست جولات، ومن يحتل المركز الأول والثاني يتأهل مباشرةً إلى كأس الأمم الإفريقية.

ما هي مجموعة منتخب المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021؟

أوقعت القرعة منتخب المغرب في مجموعة متوسطة المستوى يتواجد فيها منتخب عربي آخر وهو موريتانيا جنبًا إلى جنب مع جمهورية إفريقيا الوسطى وبوروندي.

ولُعبت أول جولتين من التصفيات العام الماضي، وحقق أسود الأطلس فوزًا وحيدًا على بوروندي خارج الديار بثلاثية نظيفة، مع افتتاح مخيب للآمال بتعادل في المغرب سلبيًا مع موريتانيا.

وأخيرًا عادت كرة القدم الدولية مرة أخرى، ليلتقي منتخب المغرب مع جمهورية إفريقيا الوسطى في الجولة الثالثة والرابعة خلالها.

ترتيب المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 موريتانيا 3 1 2 0 3 1 +2 5 2 المغرب 2 1 1 0 3 0 +3 4 3 إفريقيا الوسطى 2 1 0 1 2 2 0 3 4 بوروندي 3 0 1 2 1 6 -5 1

جدول مباريات منتخب المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021

مباريات منتخب الجزائر المباراة الموعد النتيجة الملعب المغرب - موريتانيا الجمعة 16 نوفمبر 2019،

19 ربيع الأول 1441 0-0 محمد الخامس بوروندي - المغرب الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

22 ربيع الأول 1441 3-0 إنتواري المغرب - جمهورية إفريقيا الوسطى الجمعة 13 نوفمبر 2020،

28 ربيع الأول 1442،

20:00 الجزائر، 21:00 مصر محمد الخامس جمهورية إفريقيا الوسطى - المغرب الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

2 ربيع الآخر 1442،

17:00 الجزائر، 18:00 مصر إعادة التوحيد موريتانيا - المغرب الإثنين 22 مارس 2021،

9 شعبان 1442 الملعب الأولمبي المغرب - بوروندي الثلاثاء 30 مارس 2021،

17 شعبان 1442 محمد الخامس

ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، لذلك يمكن متابعة المباريات عبر شاشتها.

كما يمكن لزائري موقع جول متابعة مباريات الجزائر من خلال البث المباشر الكتابي المقدم لكل المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.