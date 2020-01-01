جدول مباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2020 في دوري أبطال أوروبا والدوري لقطري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

عشاق كرة القدم في كل مكان على موعد اليوم السبت 8 أغسطس 2020 مع عدد من المنافسات الشيقة والمميزة في البطولات المختلفة على مستوى العالم.

بعد خروج ريال مدريد من مانشستر سيتي ويوفنتوس من ليون أمس، سيواجه برشلونة اليوم نابولي وبايرن ميونخ تشيلسي في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا ، وموعد المباراتين هو الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وقد انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بين الفريق الإيطالي والإسباني 1-1، أما البايرن فقد فاز 3-0 على البلوز.

في الدوري التونسي ستلعب مباريات الأسبوع 18، حيث سيواجه الملعب شبيبة القيروان وسيقابل اتحاد بن قردان الترجي، فيما سيستضيف هلال الشابة الاتحاد المنستيري ونادي حمام الأنف مستقبل سليمان، وذلك في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس.

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تتواصل مباريات الأسبوع 20 من الدوري المغربي بمباراة بين الرجاء وأولمبيك آسفي الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، وفي الدوري الأردني سيواجه السلط الرمثا في الأسبوع الثالث في تمام الساعة 7:30 مساءً، كذلك سنشهد مباراتين في الدوري البحريني ، الأولى بين البسيتين والرفاع الشرقي والثانية بين النجمة والشباب.

وفي الدوري القطري ، تختتم اليوم مباريات الأسبوع 20 من البطولة، حيث يلتقي أم صلال مع الأهلي الساعة الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة، ويواجه السد الدحيل في قمة الكرة القطرية الساعة 6:45.

فيديو: جدول مباريات دوري أبطال أوروبا بعد الكورونا ونتائج جميع المباريات

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 8 أغسطس "8-8-2020":

الدوري البحريني - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة البسيتين - الرفاع الشرقي 19:00 البحرين، 20:00 الإمارات Sport 1 النجمة - الشباب 19:00 البحرين، 20:00 الإمارات -

الدوري القطري - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة أم صلال - الأهلي 16:30 قطر، 17:30 الإمارات Alkass One HD السد - الدحيل 18:45 قطر، 19:45 الإمارات Alkass Two HD

دوري أبطال أوروبا - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - تشيلسي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 برشلونة - نابولي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الأردني - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة السلط - الرمثا 19:30 الأردن، 20:30 السعودية Jordan sport

الدوري المغربي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة الرجاء - أوليمبيك آسفي 18:00 المغرب، 19:00 مصر Arryadia live HD

الدوري التونسي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب - شبيبة القيروان 17:00 تونس، 18:00 مصر - اتحاد بن قردان - الترجي 17:00 تونس، 18:00 مصر Television Tunisienne 2 هلال الشابة - الاتحاد المنستيري 17:00 تونس، 18:00 مصر Television Tunisienne 1 نادي حمام الأنف - مستقبل سليمان 17:00 تونس، 18:00 مصر -

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