جدول مباريات اليوم السبت 31 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 31 أكتوبر 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري السعودي والدوري الإيطالي والإسباني وأهم الدوريات والبطولات..

ينتظر عشاق كرة القدم في كل أسبوع مباريات السبت، فعادةً ما تشهد العديد من اللقاءات المثيرة والممتعة في الدوريات العربية والدوريات الأوروبية.

تستمر اليوم مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث يستضيف شيفيلد يونايتد مانشستر سيتي، ويحل تشيلسي ضيفًا على بيرنلي، وذلك قبل أن يواجه ليفربول وست هام.

بداية مباريات اليوم في الدوري الإسباني ستكون بمواجهة ريال مدريد وهويسكا، ثم سيستضيف أتلتيك بيلباو إشبيلية ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على أوساسونا، وفي المساء سيواجه برشلونة ألافيس.

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في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي سيستضيف كروتوني أتالانتا، وسيواجه إنتر بارما وبولونيا كالياري، أما في الدوري الفرنسي فسيستضيف رين ستاد بريست، ونانت باريس سان جيرمان.

مباريات قوية تنتظرنا في الدوري الألماني ، حيث يواجه آينتراخت فرانكفورت فيردر بريمن، ويستضيف كولن بايرن ميونخ، وسيحل بوروسيا دورتموند ضيفًا على أرمينيا بيليفيلد، وفي نفس التوقيت سيواجه أوجسبورج ماينز، وفي المساء سيحل لايبزيج ضيفًا على بوروسيا مونشنجلادباخ.

تختتم اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي ، وسيستضيف الهلال ضمك وأبها الاتفاق، وسنكون في المساء على موعد مع ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي.

تستمر اليوم مباريات الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري ، حيث يواجه سموحة نادي مصر، وبيراميدز المقاولون العرب، وطلائع الجيش الأهلي.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 31 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 31 أكتوبر "31-10-2020":

الدوري الإنجليزي - الأسبوع السابع المباراة الموعد القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - مانشستر سيتي 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 2 بيرنلي - تشيلسي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 ليفربول - وست هام 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الأسبوع الثامن المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - هويسكا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو - إشبيلية 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 أوساسونا - أتلتيكو مدريد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ألافيس - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري السعودي - الأسبوع الثالث المباراة الموعد الهلال - ضمك 17:50 السعودية، 16:50 مصر KSA Sports 2 HD أبها - الاتفاق 18:15 السعودية، 17:15 مصر KSA Sports 3 HD الاتحاد - الأهلي 19:50 السعودية، 18:50 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الأسبوع السادس المباراة الموعد القناة الناقلة كروتوني - أتالانتا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 إنتر - بارما 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 بولونيا - كالياري 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري المصري - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - نادي مصر 15:00 مصر، 16:00 السعودية ON TIME SPORTS بيراميدز - المقاولون العرب 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON Time Sports 2 HD طلائع الجيش - الأهلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORTS

الدوري الألماني - الأسبوع السادس المباراة الموعد القناة الناقلة آينتراخت فرانكفورت - فيردر بريمن 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports Max 9 FR كولن - بايرن ميونخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports Max 7 FR أرمينيا بيليفيلد - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports Max 8 FR أوجسبورج - ماينز 16:30 مصر، 17:30 السعودية Sky Sport 5 HD بوروسيا مونشنجلادباخ - لايبزيج 19:30 مصر، 20:30 السعودية Sky Sport Uno Italia