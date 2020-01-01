جدول مباريات اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز والمصري والسعودي وأهم البطولات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

رغم توقف بعض الدوريات بسبب إجازة أعياد الميلاد، إلا أن يوم السبت الموافق 26 ديسمبر 2020 به العديد من المباريات المثيرة والممتعة على الصعيدين العربي والأوروبي.

في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تنطلق الجولة العاشرة، فيلعب الباطن مع الشباب ويسعى النصر للعودة إلى الطريق الصحيح عندما يواجه ضمك، ومسك الختام بكلاسيكو الكرة السعودية، الاتحاد أمام الهلال.

أما الدوري المصري، فيلعب فيه الإنتاج الحربي أمام المقاولون العرب، بينما يلعب المصري مع مصر المقاصة في مباراة ثأرية للغاية بالنسبة للمدرب إيهاب جلال.

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أوروبيًا، متعة الدوري الإنجليزي الممتاز لا تتوقف، فالجولة الخامسة عشر ستنطلق، ومعها عدد من المباريات الرائعة بالسبت الممتاز على رأسها مانشستر يونايتد وليستر سيتي.

ديربي مدينة لندن بين آرسنال وتشيلسي يقام أيضًا بملعب الإمارات، كما سيكون الختام بمباراة قوية تجمع بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 26 ديسمبر "26-12-2020":

الدوري السعودي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة الشباب - الباطن 15:15 السعودية، 14:15 مصر الرياضية السعودية 1 النصر - ضمك 17:50 السعودية، 16:50 مصر الرياضية السعودية 2 الهلال - الاتحاد 19:50 السعودية، 18:50 مصر الرياضية السعودية 1

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - مانشستر يونايتد 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 فولهام - ساوثامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 أستون فيلا - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 آرسنال - تشيلسي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 شيفيلد يونايتد - إيفرتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 مانشستر سيتي - نيوكاسل يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري الممتاز - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة الإنتاج الحربي - المقاولون العرب 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD مصر المقاصة - المصري 19:30 مصر، 20:30 السعودية OnTime Sports HD

الدوري الإماراتي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة الظفرة - النصر 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية AD SPORTS 2 HD العين - اتحاد كلباء 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية AD SPORTS 1 HD الجزيرة - عجمان 21:00 الإمارات، 20:00 السعودية AD SPORTS 1 HD شباب أهلي دبي - بني ياس 21:00 الإمارات، 20:00 السعودية AD SPORTS 2 HD

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