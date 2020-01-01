جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 19 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 19 سبتمبر 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي وأبرز البطولات وما هي القنوات الناقلة؟

تتجدد لقاءات كرة القدم في البطولات المختلفة بشكل يومي، ويشهد اليوم السبت 19 سبتمبر 2020 مجموعة متنوعة من المباريات.

يلتقي اليوم نادي إلتشي مع عملاق الدوري الإسباني برشلونة في كأس جوان جامبر الودي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

في الدوري الإنجليزي الممتاز تبدأ اليوم فعاليات الجولة الثانية من المسابقة حيث يشهد اليوم مباراة بين فريقي إيفرتون وويست بروميتش الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت القاهرة، ويلتقي نادي ليدز مع نادي فولهام في تمام الرابعة عصراً، ومباراة لفريق مانشستر يونايتد أمام فريق كريستال بالاس الساعة 6:30 مساءً، كما يلتقي آرسنال مع وست هام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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كما تبدأ اليوم أيضاً الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني حيث يلتقي فياريال أمام إيبار في الرابعة عصراً، ويلتقي خيتافي مع أوساسونا الساعة 6:30 مساءً، وسيلتا فيجو أمام فالنسيا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويشهد اليوم بداية الموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي بمباراة لنادي فيورنتينا مع نادي تورينو في تمام السادسة مساءً، ومباراة تجمع نادي هيلاس فيرونا أمام نادي روما الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الفرنسي تستمر فعاليات الجولة الرابعة حيث يلتقي اليوم نادي لنس مع نادي بوردو في الخامسة مساءً، وأيضاً نادي رين أمام نادي موناكو في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري المصري الممتاز تستمر منافسات الجولة 28 بلقاء لنادي طنطا أمام نادي مصر الساعة 5:30 مساءً، ولقاء يجمع النادي الأهلي أمام نادي مصر المقاصة في تمام الثامنة مساءً.

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جدول مباريات اليوم السبت 19 سبتمبر "19-9-2020":

كأس جوان جامبر المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - إلتشي 19:00 مصر، 20:00 السعودية Barça TV

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - وست بروميتش 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 ليدز يونايتد - فولهام 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 مانشستر يونايتد - كريستال بالاس 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2 آرسنال - وست هام 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة فياريال - إيبار 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 خيتافي - أوساسونا 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 سيلتا فيجو - فالنسيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - تورينو 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 هيلاس فيرونا - روما 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة فيردر بريمن - هيرتا برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports Max 9 FR آينتراخت فرانكفورت - أرمينيا بيليفيلد 15:30 مصر، 16:30 السعودية Sky Sport 5 HD كولن - هوفنهايم 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports Max 7 FR شتوتجارت - فرايبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports Max 8 FR أونيون برلين - أوجسبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية Sky Sport Bundesliga 6 HD بوروسيا دورتموند - بوروسيا مونشنجلادباخ 18:30 مصر، 19:30 السعودية Sky Sport Uno

الدوري الفرنسي - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة لانس - بوردو 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 6 رين - موناكو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6

الدوري المصري - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة طنطا - نادي مصر 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON Time Sports 1 HD الأهلي - مصر المقاصة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

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