جدول مباريات اليوم السبت 14 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 14 نوفمبر 2020 في تصفيات أمم إفريقيا 2021 والمباراة الودية الدولية، وما هي القنوات الناقلة لجميع المباريات؟

تستعد جميع المنتخبات في العالم لخوض عدد من المباريات في فترة التوقف الدولي، وسيكون هناك عدد من المباريات اليوم السبت 14 نوفمبر 2020 لمتابعتها.

تتواصل اليوم الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 ، وسيواجه منتخب بنين مع منتخب ليسوتو وستواجه جمهورية الكونغو أنجولا وسيستضيف منتخب مصر توجو.

سيواجه المنتخب السعودي منتخب جامايكا وديًا، كما سيلتقي منتخب لمكسيك مع منتخب كوريا الجنوبية.

المزيد من الفرق

وفي إطار الجولة الخامسة من دوري أمم أوروبا سيستضيف منتخب مالطا أندورا وسان مارينو جبل طارق الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيواجه لاتفيا جزر فاروو وقبرص لوكسمبورج وآذربيجان الجبل الأسود الساعة السابعة مساءً.

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وفي الساعة العاشرة إلا ربع ستواجه البرتغال فرنسا، والسويد كرواتيا وألمانيا أوكرانيا وسويسرا إسبانيا، وفي تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بأمريكا الجنوبية ستواجه تشيلي بيرو والبرازيل فنزويلا.

جدول مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 الجولة الثالثة والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 14 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 نوفمبر "14-11-2020":

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة بنين - ليسوتو 18:00 مصر، 17:00 المغرب - الكونغو - أنجولا 21:00 مصر، 20:00 المغرب - مصر - توجو 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS HD 7

مباريات ودية دولية المباراة الموعد القناة الناقلة السعودية - جامايكا 19:30 السعودية، 18:30 مصر السعودية الرياضية 1 المكسيك - كوريا الجنوبية 23:00 السعودية، 22:00 مصر -

دوري أمم أوروبا - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة مالطا - أندورا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 سان مارينو - جبل طارق 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 لاتفيا - جزر فارو 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 3 قبرص - لوكسمبورج 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 آذربيجان - الجبل الأسود 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 البرتغال - فرنسا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1 السويد - كرواتيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 ألمانيا - أوكرانيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2 سويسرا - إسبانيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3