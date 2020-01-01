جدول مباريات اليوم الخميس 11 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في الدوري الإسباني والدوري البرتغالي وجميع الدوريات التي عادت بعد التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقل

تبدأ اليوم الدوريات الأوروبية في العودة من جديد بعد توقف بدأ في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث من المقرر عودة الدوري الإسباني بعد أسابيع من الدوري الألماني.

عودة الليجا ستكون قوية بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس في الأسبوع 28، وهذا اللقاء له طابع خاص ليس فقط بسبب التاريخ بين الفريقين، ولكن لاحتياج الأول البقاء في المربع الذهبي، واحتياج الثاني الاقتراب من الدوري الأوروبي.

وفي الدوري البرتغالي اليوم المنافسة مشتعلة بالتأكيد بسبب منافسة ناديي بورتو وبنفيكا، لكن اليوم سنكون مع صراع الوسط والمؤخرة، حيث سيواجه بيلينينسيش فيتوريا جيماريش، وسيقابل تونديلا ديسبورتيفو أفيس.

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نذهب إلى شمال القارة مع الدوري الدنماركي لمتابعة مباراة فيبورج ضد روشيلده، وذلك في الأسبوع 23 من عمر المسابقة.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

ترتيب الدوري الإسباني

جدول مباريات اليوم الخميس 11 يونيو "11-6-2020":

الدوري الدنماركي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة فيبورج - روشيلده 18:00 مصر، 19:00 السعودية -

الدوري البرتغالي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة بيلينينسيش - فيتوريا جيماريش 20:00 مصر، 21:00 السعودية Sport TV 1 تونديلا - ديسبورتيفو أفيس 22:15 مصر، 23:15 السعودية Sport TV 1 Portugal