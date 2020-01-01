جدول مباريات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020 في الدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

جمهور وعشاق كرة القدم على موعد مع مجموعة من اللقاءات المثيرة في الدوريات المختلفة حول العالم.

في الدوري المصري يسافر الزمالك إلي الإسكندرية لمواجهة سموحة الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ويشهد برج العرب مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري مما يعطي أهمية خاصة للقاء من جانب زعيم القناة وتقام المباراة في الساعة 4:30 مساءً، ويمكنكم متابعة اللقاء على ON Time Sports 1 HD بتعليق أيمن الكاشف.

في تمام الساعة السادسة مساءًا يلتقي الإنتاج الحربي وأسوان، وكذلك في نفس التوقيت لقاء بين المقاولون العرب وحرس الحدود كل ذلك ضمن منافستان الجولة السادسة والعشرين من أحداث الدوري المصري.

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في الدوري الفرنسي سيواجه باريس سان جيرمان نادي لانس في الأسبوع الثاني من عمر البطولة، وتقام المباراة على ملعب بولار دولولي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الخمس 10 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 10 سبتمبر "10-9-2020":

الدوري المصري - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - المصري 15:30 مصر، 16:30 السعودية ON Time Sports HD الإنتاج الحربي - أسوان 18:00 مصر، 19:00 السعودية ON Time Sports 2 HD المقاولون العرب - حرس الحدود 18:00 مصر، 19:00 السعودية ON Time Sports HD سموحة - الزمالك 20:30 مصر، 21:30 السعودية ON Time Sports HD

الدوري الفرنسي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة لانس - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

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