جدول مباريات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 في الدوري الإسباني وكأس الرابطة والدوري المصري وأبرز البطولات العالمية والمحلية وما هي القنوات الناقلة؟

مجموعة جديدة من المنافسات الكروية يشهدها اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 في الدوريات والبطولات المختلفة في كل أنحاء العالم.

الدوري المصري تبدأ فعاليات الجولة 31 من المسابقة، حيث يستضيف نادي الجونة نادي طنطا الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستضيف المصري الزمالك في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإسباني تستمر اليوم الجولة الرابعة حيث يحل قادش ضيفًا على أتلتيك بيلباو ويستضيف إشبيلية ليفانتي الساعة السابعة مساءً، وسيواجه برشلونة سيلتا فيجو الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

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تستمر مباريات دور 16 من كأس كاراباو اليوم، وسيستضيف بيرنتفورد فولهام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيواجه نادي أستون فيلا الذي يلعب له النجمين المصريين محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي نادي ستوك سيتي، وسنكون على موعد مع مباراة شيقة بين ليفربول آرسنال الساعة 8:45 مساءً.

ستتحدد غدًا مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا ، حيث ستقام القرعة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 1 أكتوبر "1-10-2020":

قرعة دوري أبطال أوروبا الحدث الموعد القناة الناقلة قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports NEWS HD

كأس كاراباو المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنتفورد - فولهام 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 11 أستون فيلا - ستوك سيتي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 6 ليفربول - آرسنال 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - قادش 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 8 إشبيلية - ليفانتي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 3 سيلتا فيجو - برشلونة 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري المصري - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - طنطا 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON Time Sports 2 HD المصري - الزمالك 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

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