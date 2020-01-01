جدول مباريات اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 في نهائي دوير أبطال إفريقيا 2020 والدوري الإنجليزي وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تستمر منافسات كرة القدم حول العالم ويستمر موقع جول في نقل المباريات يوميًا لكل محبي وعشاق كرة القدم.

تستكمل اليوم مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 ، حيث سيواجه أولسان بيرث جلوري، وميلبورن بكين وشنجهاي طوكيو، كما يواجه تشيانجراي يونايتد سول.

أهم مباريات ايوم ستجمع بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 ، وستنطلق صافرة المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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تنطلق اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، وسنكون على موعد مع مباراة واحدة ستجمع بين كريستال بالاس ونيوكاسل، كما تبدأ الجولة 11 من الدوري الإسباني بمباراة بلد الوليد ضد ليفانتي.

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بداية الجولة التاسعة من الدوري الألماني ستكون بمباراة بين فولفسبورج ضد فيردر بريمن، وسيواجه ستراسبورج رين في بداية الجولة 12 من الدوري الفرنسي .

وفي مستهل مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي ، سيواجه الشباب ضمك الساعة 5:40 بتوقيت مكة المكرمة، وسيستضيف الاتحاد القادسية الساعة 7:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

في دوري نجوم قطر سيواجه الغرافة الخور والسد أم صلال والدحيل الخريطيات، وفي دوري الخليج العربي الإماراتي سيواجه النصر بني ياس والظفرة اتحاد كلباء والعين الوحدة.

ستبدأ اليوم مباريات الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية الإفريقية 2020 -21، حيث يواجه نجازي سبورت نابسا ستارز، وسيستضيف نادي الأمل عطبرة السوداني كي في زد، وسيواجه كامسار رينيسانس والاتحاد المنستيري فاسيل كيتيما، وفي الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا سيواجه نواذيبو أشانتي كوتوكو.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 نوفمبر "27-11-2020":

دوري أبطال آسيا - المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة أولسان - بيرث جلوري 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports HD 7 ميلبورن - بكين جوان 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports HD 8 شنجهاي - طوكيو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports HD 7 تشيانجراي يونايتد - سول 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports HD 8

دوري أبطال إفريقيا 2020 - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - نيوكاسل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة بلد الوليد - ليفانتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة فولفسبورج - فيردر بريمن 21:30 مصر، 22:30 السعودية Sky Sport Uno Italia

الدوري الفرنسي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة ستراسبورج - رين 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6

الدوري السعودي - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة الشباب - ضمك 17:40 السعودية، 16:40 مصر KSA Sports 1 HD الاتحاد - القادسية 19:40 السعودية، 18:40 مصر KSA Sports 3 HD

الدوري القطري - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة الغرافة - الخور 17:30 قطر، 18:30 الإمارات beIN Sports HD السد - أم صلال 19:45 قطر، 20:45 الإمارات beIN Sports HD الدحيل - الخريطيات 19:45 قطر، 20:45 الإمارات beIN Sports HD 5

الدوري الإماراتي - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - بني ياس 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية AD SPORTS 1 HD الظفرة - اتحاد كلباء 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية AD SPORTS 2 HD العين - الوحدة 21:00 الإمارات، 20:00 السعودية AD SPORTS 1 HD

كأس الكونفدرالية الإفريقية - الدور التمهيدي المباراة الموعد القناة الناقلة نجازي سبورت - نابسا ستارز 14:00 مصر، 13:00 المغرب - الأمل عطبرة - كي في زي 15:00 السودان، 14:00 المغرب - كامسار - رينيسانس 18:30 مصر، 17:30 المغرب - الاتحاد المنستيري - فاسيل كيتيما 20:00 مصر، 19:00 تونس Television Tunisienne 2

دوري أبطال إفريقيا 2021 - الدور التمهيدي المباراة الموعد نواذيبو - أشانتي كوتوكو 17:00 مصر، 16:00 المغرب

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