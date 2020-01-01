جدول مباريات اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 في الدوري المصري الممتاز والدوري المغربي واهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم الجمعة مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز ، حيث يستضيف غزل المحلة طلائع الجيش، كما يحل الجونة ضيفًا على أسوان على ستاد السكة الحديد، بعد الهزيمة في الجولة الماضية من الجونة بهدفين مقابل هدف، كما يواجه الإسماعيلي على ستاد الإسماعيلية ضد البنك الأهلي حديث العهد في الدوري الممتاز.

في دوري الخليج العربي الإماراتي يلتقي الوحدة والفجيرة وفي نفس التوقيت يستضيف حتا فريق الشارقة، ويستضيف خورفكان فريق الوصل على ملعب صقر بن محمد القاسمي ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري.

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وفي الدوري المغربي، يواجه المغرب التطواني يوسفية برشيد ويستضيف الفتح الرباطي الدفاع الحسني الجديدي، كما يواجه الجزيرة السلط والصريح الأهلي في الأسبوع 18 من الدوري الأردني .

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 ديسمبر "25-12-2020":

الدوري المغربي - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة المغرب التطواني - يوسفية برشيد 17:30 المغرب، 18:30 مصر Arryadia SD/HD الفتح الرباطي - الدفاع الحسني الجديدي 20:30 المغرب، 21:30 مصر Arryadia SD/HD

الدوري الإماراتي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة الوحدة - الفجيرة 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية AD SPORTS 1 HD حتا - الشارقة 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية Sharjah Sport HD خورفكان - الوصل 21:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS 1 HD

الدوري المصري - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - الجونة 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Time Sports 1 HD غزل المحلة - طلائع الجيش 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports 2 HD الإسماعيلي - البنك الأهلي 19:30 مصر، 20:30 السعودية ON Time Sports 1 HD

الدوري الأردني - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة الجزيرة - السلط 16:00 الأردن، 17:00 السعودية Jordan Sport HD الصريح - الأهلي 18:30 الأردن، 19:30 السعودية Jordan Sport HD

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