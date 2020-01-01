جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 في دوري أبطال آسيا والدوري المصري والفرنسي والدوري الألماني وأبرز البطولات وما هي القنوات الناقلة؟

يستكمل دوري أبطال أسيا لقاءاته في الجولة الرابعة من البطولة، تبدأ التحديات الساعة السادسة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت الإمارات بمباراة الشارقة الإماراتي صاحب المركز الأخيربالمجموعة ج ضد نادي الدحيل القطري صاحب المركز الثاني،

وفي نفس الموعد يقام لقاء السد القطري صاحب المركز الثاني بالمجموعة د ضد نادي العين الإماراتي صاحب المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات تقام مباراة متصدر المجموعة د نادي النصر ضد سباهان صاحب المركز الثالث، وفي نفس الموعد يجرى لقاء متصدر المجموعة ج نادي التعاون و برسبوليس الإيراني صاحب المركز الثالث

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وفي الدوري الألماني الدرجة الأولى (البوندسليجا)، يستضيف حامل اللقب والفائز بدوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ نادي شالكه في المباراة الافتتاحية للدوري في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

أما في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، يحل نادي نيم ضيفًا على أولمبيك ليون الذي يخوض اللقاء بعد خسارة بنتيجة 2/1 أمام مونبلييه، تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

بينما الدوري المصري في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر يوجد لقاء بين نادي إنبي صاحب المركز الـ8 و حرس الحدود صاحب المركز الـ16 (قبل الأخير) والمهدد بالهبوط، وبالطبع سيكون لقاء قوي للنادي الذي يحارب للبقاء وعدم الهبوط.

كما يشهد أيضًا في تمام الساعة الثامنة لقاء صاحب المركز الثاني نادي الزمالك ضد أسوان ، وهو أول لقاء للقلعة البيضاء بعد رحيل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وتولى قيادة الفريق الكابتن طارق يحيى، وزهرة الجنوب تحت قيادة أحمد كشري، يقدم آداء أكثر من رائع وتمكن من الوصول للمركز التاسع و الاطمئنان للبقاء في الدوري المصري الممتاز.

جدول مباريات اليوم الجمعة 18 سبتمبر "18-9-2020":

دوري أبطال أسيا - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة الشارقة (الإمارات) - الدحيل (قطر) 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 8 السد (قطر) - العين (الإمارات) 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 7 التعاون (السعودية) - برسبوليس (إيران) 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 8 النصر (االسعودية) - سباهان اصفهان (إيران) 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 7

الدوري الفرنسي - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة ليون - نيم 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 beIN Sports HD 6

الدوري المصري - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - أسوان 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports 1 HD حرس الحدود - إنبي 18:00 مصر، 19:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

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