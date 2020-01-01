جدول مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 في الدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

متابعي ومحبي كرة القدم على موعد مع مجموعة من اللقاءات المثيرة في الدوريات المختلفة حول العالم.

في الدوري المصري يشهد برج العرب في تمام الساعه 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة مباراة نارية بين المتربع على عرش الصدارة النادي الأهلي و الإسماعيلي صاحب المركز التاسع، والذي يسعى للحصول ولو على نقطة وحيدة تقربه خطوة إلى المربع الذهبي، أيضًا يلتقي نادي طلائع الجيش صاحب المركز الـ15 بنادي الجونة الذي يحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب في تمام الساعة السادسة، ويتواجه الاتحاد السكندري المتواجد بالمركز الخامس بنادي مصر الذي يقع في المركز الـ17 (قبل الأخير) في تمام الساعة 3:30، ويستضيف نادي طنطا صاحب المركز الـ18 (الأخير) نادي مصر للمقاصة الذي يتواجد في المركز الثامن في تمام الساعة السادسة مساءً.

في الدوري الفرنسي ليون الذي قدم آداء أكثر من رائع بدوري أبطال أوروبا سيواجه بوردو الذي يحتل المركز الثاني بعد فوز وتعادل ففي أول جولتين، تقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب نادي بوردو ستاد أتلانتيك

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر "11-9-2020":

الدوري المصري - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الإسماعيلي 20:30 مصر، 21:30 السعودية ON Time Sports HD نادي مصر - الاتحاد السكندري 15:30 مصر، 16:30 السعودية ON Time Sports HD طنطا - مصر للمقاصة 18:00 مصر، 19:00 السعودية ON Time Sports HD طلائع الجيش - الجونة 18:00 مصر، 19:00 السعودية ON Time Sports 2 HD

الدوري الفرنسي - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة أوليمبك ليون - بوردو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6

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