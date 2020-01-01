جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 في مختلف البطولات مثل دوري أبطال أوروبا والدوري القطري والسعودي، وما هي القنوات الناقلة؟

مباريات عديدة قوية وحاسمة اليوم الثلاثاء حيث تبدأ الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ب دوري أبطال أوروبا .

وتبدأ بمباراة لاتسيو ضد كلوب بروج في مباراة مصيرية لكلا الفريقين، ثم القمة المنتظرة بين برشلونة و يوفنتوس والتي ستكون أمتع ما يمكن حيث أخيرًا سيشاهد الجميع منافسة جديدة بين الأسطورتين رونالدو وميسي مرة أخرى في الملعب.

كما يستضيف لايبزيج نادي مانشستر يونايتد في مجموعة الـ9 نقاط، حيث يمتلك أول ثلاث فرق في الترتيب 9 نقاط، بالطبع سيكون لقاء مشتعل ومرتقب من الجميع.

وفي صراع عالمركز الثالث والتأهل للدوري الأوروبي، يستضيف دينامو كييف نادي فيرينتسفاروشي والاثنين لهما نقطة في رصيدهم من خمس مباريات.

بينما في الجانب العربي وفي دوري نجوم قطر يحل السد ضيفًا ثقيلًا على نادي الوكرة ، ولقاء قوي بين العربي و الريان على ملعب حمد بن خليفة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء ديسمبر "7-12-2020":

دوري أبطال أوروبا - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة سانت بطرسبرج - بوروسيا دورتموند 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2 لاتسيو - كلوب بروج 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 تشيلسي - كراسنودار 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 رين - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 برشلونة - يوفنتوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 دينامو كييف - فيرينتسفاروشي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 باريس سان جيرمان - باشاك شهير 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 لايبزيج - مانشستر يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري القطري المباراة الموعد القناة الناقلة الدحيل - السيلية 17:30 قطر، 16:30 مصر Alkass One HD

beIN Sports HD الوكرة - السد 19:45 السعودية، 18:45 مصر Alkass One HD

beIN Sports HD 7 العربي - الريان 19:45 السعودية، 18:45 مصر Alkass One HD

beIN Sports HD

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