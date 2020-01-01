جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 في الدوري المصري والدوري المغربي وأبرز البطولات وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

مباريات كرة القدم متعة لا تنتهي وتتجدد بشكل يومي، ويشهد اليوم الثلاثاء ٦ أكتوبر ٢٠٢٠ عدد قليل من مباريات كرة القدم المثيرة.

في الدوري المصري الممتاز تُستأنف فعاليات الجولة ٣٢ من عمر البطولة بلقاء يجمع نادي الإنتاج الحربي صاحب المركز التاسع في الترتيب برصيد ٣٧ نقطة، أمام نادي الإسماعيلي صاحب المركز ١١ برصيد ٣٥ نقطة، وتقام المباراة على ملعب الإنتاج الحربي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الدراويش لحصد الثلاث نقاط من هذه المباراة لتحسين ترتيبه في الجدول ليختتم المسابقة في أفضل مركز يمكن الوصول إليه ليتناسب مع حجم وتاريخ النادي بعد موسم صعب لم يكن فيه أداء الفريق جيد بشكل كافي وحقق نتائج غير مرضية لجماهيره، وهو مايسعى له فريق الإنتاج أيضاً الفوز بالثلاث نقاط لتحسين ترتيبه في الجدول وإنهاء الدوري في مركز أفضل.

المزيد من الفرق

وفي الأسبوع 29 من الدوري المغربي ، سيواجه الدفاع الحسني الجديدي الفتح الرباطي الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، وفي الدوري البحريني يلتقي الرفاع الشرقي مع الرفاع، والحالة مع النجمة والأهلي مع الشباب والحد مع البسيتين والمنامة مع المحرق الساعة السابعة بتوقيت البحرين.

وأخيرًا يواجه الدحيل السيلية والسد قطر والخور الوكرة في كأس نجوم قطر، وستلعب المباريات الساعة 5:45 بالنسبة للأولى والساعة الثامنة بالنسبة للثانية والثالثة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر "6-10-2020":

الدوري المصري الممتاز - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة الإنتاج الحربي - الإسماعيلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports

كأس نجوم قطر المباراة الموعد القناة الناقلة الدحيل - السيلية 17:45 قطر، 18:45 الإمارات Alkass One HD السد - قطر 20:00 قطر، 21:00 الإمارات Alkass One HD الخور - الوكرة 20:00 قطر، 21:00 الإمارات Alkass One HD

الدوري البحريني - الجولة 18 المباراة الموعد الرفاع الشرقي - الرفاع 19:00 البحرين، 20:00 الإمارات الحالة - النجمة 19:00 البحرين، 20:00 الإمارات الأهلي - الشباب 19:00 البحرين، 20:00 الإمارات الحد - البسيتين 19:00 البحرين، 20:00 الإمارات المنامة - المحرق 19:00 البحرين، 20:00 الإمارات

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