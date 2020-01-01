جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 في تصفيات أمم إفريقيا 2021 وتصفيات كأس العالم ودوري أمم أوروبا، وما هي القنوات الناقلة؟

رغم أن التوقف الدولي يعتبره الكثير من عشاق كرة القدم كابوس بأتم معنى الكلمة، حيث تغيب المباريات الرسمية للأنيدة التي تتسم بطابع السخونة، إلا أن التوقف الحالي لم يحرم عشاق المستديرة من شغفهم كما يحدث عادةً، لكثرة المباريات الحاسمة في جميع أنحاء العالم.

تعيش أمريكا الجنوبية هذه الأيام أجواء تصفيات كأس العالم 2022 ، وسيلتقي اليوم في الجولة الرابعة منتخب فنزويلا مع تشيلي، فيما سيواجه المنتخب الإكوادوري كولومبيا.

نتجه شرقًا للقارة الأوروبية، حيث ستبدأ اليوم الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات البطولة الوليدة دوري أمم أوروبا في نسختها الثانية، وستلعب جميع المباريات في نفس التوقيت لضمان عدم التلاعب، وهو العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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أبرز مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم ستجمع بين إسبانيا وألمانيا لحصد بطاقة العبور، كما سيواجه المنتخب الفرنسي السويد التي تحتاج إلى معجزة للبقاء في الدوري أ، وفي نفس المجموعة ستواجه البرتغال كرواتيا.

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مباريات اليوم الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 حاسمة، فبدايةً سيواجه منتخب السودان غانا في مباراة الفرصة الأخيرة، وسيواجه منتخب المغرب إفريقيا الوسطى في مهمة الحفاظ على الصدارة، أما منتخب مصر فتنتظره مهمة صعبة أمام توجولاستعادة قمة المجموعة، وأخيرًا سيواجه منتخب تونس تنزانيا في مباراة يمكن وصفها بمباراة التأهل لكأس أمم إفريقيا.

مجموعة من الوديات القوية على صعيد المنتخبات ينتظرها عشاق كرة القدم اليوم، ففي الخليج العربي سيواجه منتخب قطر كوريا الجنوبية، وسيلتقي العراق مع أوزبكستان، أما المنتخب السعودي فسيواجه جامايكا، وسنكون على موعد مع مباراة قيوة بين اليابان والمكسيك.

المنتخبات الأوليمبية لم تتوقف خلال هذا التوقف، فهناك مباراة مثيرة تنتظر المنتخب المصري ضد منتخب البرازيل، وأخرى ستجمع المنتخب السعودي بمنتخب جنوب إفريقيا.

لا تتوقف الأندية في الدوري السعودي عن لعب كرة القدم حتى ولو توقفت البطولات، فالهلال سيواجه اليوم ضمك وديًا، وسيستضيف الاتفاق القادسية.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر "17-11-2020":

دوري أمم أوروبا - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة أندورا - لاتفيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 10 مالطا - جزر فارو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 8 كرواتيا - البرتغال 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2 فرنسا - السويد 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3 إسبانيا - ألمانيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1 سويسرا - أوكرانيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 الجبل الأسود - قبرص 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 6 لوكسمبورج - آذربيجان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 12 EN جبل طارق - ليشتنشتاين 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 13 EN

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة إثيوبيا - النيجر 15:00 مصر، 14:00 المغرب - مدغشقر - كوت ديفوار 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN Sports HD 6 رواندا - الرأس الأخضر 15:00 مصر، 14:00 المغرب - السودان - غانا 15:00 السودان، 14:00 المغرب beIN Sports HD 6 ليسوتو - بنين 15:00 مصر، 14:00 المغرب - إفريقيا الوسطى - المغرب 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN Sports HD 7 توجو - مصر 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN Sports HD 7 أنجولا - الكونغو الديموقراطية 18:00 مصر، 17:00 المغرب - سيراليون - نيجيريا 18:00 مصر، 17:00 المغرب - ناميبيا - مالي 21:00 مصر، 20:00 المغرب - تنزانيا - تونس 21:00 مصر، 20:00 تونس beIN Sports HD 7

مباريات ودية دولية المباراة الموعد القناة الناقلة قطر - كوريا الجنوبية 16:00 قطر، 17:00 الإمارات beIN Sports HD أوزبكستان - العراق 17:00 العراق، 18:00 الإمارات - السعودية - جامايكا 19:30 السعودية، 18:30 مصر KSA Sports 1 HD اليابان - المكسيك 22:00 السعودية، 21:00 مصر -

مباريات ودية دولية - منتخبات أوليمبية المباراة الموعد القناة الناقلة السعودية - جنوب إفريقيا 19:30 السعودية، 18:30 مصر السعودية الرياضية مصر - البرازيل 22:00 السعودية، 21:00 مصر ON SPORT

تصفيات كأس العالم 2022 "أمريكا الجنوبية" المباراة الموعد القناة الناقلة فنزويلا - تشيلي 23:00 مصر، 00:00 السعودية " اليوم التالي" beIN Sports Connect الإكوادور - كولومبيا 23:00 مصر، 00:00 السعودية " اليوم التالي" beIN Sports HD 5

مباريات ودية أندية المباراة الموعد الهلال - ضمك لم يتحدد الاتفاق - القادسية 17:45 مصر، 18:45 السعودية

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