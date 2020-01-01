الدوري الإسباني

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

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GERMANY ONLY FC Barcelona CD Leganes
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تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في الدوري الإسباني والدوري الألماني والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان مباريات فرقهم المفضلة للاستمتاع بالاداء وروح المنافسة. وبعد بدء استئناف المنافسات في الدوريات الكبرى يشهد يوم الثلاثاء 16 يونيو مجموعة من المباريات من أهمها مباريات الدوري الإسباني الأكثر جماهيرية  ومتابعة في العالم، ومباريات الدوري الألماني.

في الدوري الإسباني تستمر فعاليات الأسبوع ال 29 من عمر البطولة وتشمل ثلاث منافسات وهى: مباراة تجمع بين خيتافي وإسبانيول، ويلتقي فياريال مع مايوركا، وأبرز اللقاءات هو لقاء برشلونة صاحب المركز الأول في الترتيب مع ليجانيس وتقام المباراة في تمام الساعة ال ١٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

أما في الدوري الألماني فتبدأ منافسات الجولة ال ٣٢ من عمر البطولة ومنها: مباراة تجمع بين البايرن صاحب المركز الأول في الترتيب مع فيردربريمين الساعة ٨:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة، و مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ مع فولفسبورج، ولقاء يونيون برلين مع بادربورن ، وأيضاً لقاء فرايبورج مع هرتا برلين.

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    وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

    جدول مباريات الدوري الإسباني بعد العودة والقنوات الناقلة

    جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 يونيو "16-6-2020":

    الدوري البرتغالي - الجولة 27
    المباراة
    الموعد
    		 القناة الناقلة
    سانتا كلارا - بورتيمونينسي 20:00 مصر، 21:00 السعودية Sport TV 1 Potugal
    ديسبورتيفو أفيس - بورتو 22:15 مصر، 23:15 السعودية Sport TV 1 Potugal
    الدوري الإسباني - الجولة 29
    المباراة
    الموعد
    		 القناة الناقلة
    فياريال - ريال مايوركا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 2
    خيتافي - إسبانيول 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3
    برشلونة - ليجانيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3
    الدوري الألماني - الجولة 32
    المباراة
    الموعد
    		 القناة الناقلة
    بوروسيا مونشنجلادباخ - فولفسبورج 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 5
    فيردر بريمن - بايرن ميونخ 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 5
    فرايبورج - هيرتا برلين 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 6
    يونيون برلين - بادربورن 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 4

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