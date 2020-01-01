جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 في جميع البطولات المستمرة قبل بداية التوقف الدولي، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تستعد جميع الدوريات في العالم للدخول في فترة التوقف الدولي، وستكون هناك القليل من المباريات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 لمتابعتها.

في دوري الأمير محمد بن سلمان، سيواجه نادي الدرعية نادي عرعر الساعة 3:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيستضيف البكيرية الكوكب الساعة 3:20، والجبلين النجوم الساعة 3:25، وفي تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، سيواجه هجر الخليج ونادي النهضة نادي جدة.

سنكون على موعد اليوم مع مباريات الجولة الخامسة من كأس أوريدو القطرية، حيث سيواجه الوكرة السد، وسيلتقي نادي الخور مع نادي الدحيل، وسيواجه نادي قطر السيلية.

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وفي كأس رابطة المحترفين الأرجنتينية سيواجه تاليريس كوردوبا لانوس، وسيستضيف سنترال كوردوبا ديفينسا خوستيكا.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر "10-11-2020":

الدوري السعودي الدرجة الأولى - الجولة 4 المباراة الموعد الدرعية - عرعر 15:10 السعودية، 14:10 مصر البكيرية - الكوكب 15:20 السعودية، 14:20 مصر الجبلين - النجوم 15:25 السعودية، 14:25 مصر هجر - الخليج 17:30 السعودية، 16:30 مصر النهضة - جدة 17:30 السعودية، 16:30 مصر

كأس أوريدو القطرية - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة الوكرة - السد 17:15 قطر، 18:15 الإمارات Alkass One HD الخور - الدحيل 19:30 قطر، 20:30 الإمارات Alkass One HD قطر - السيلية 19:30 قطر، 20:30 الإمارات Alkass Four HD