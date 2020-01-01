جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 في دوري أبطال أوروبا 2020 وكأس مصر وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم مليء بالمباريات القوية والمثيرة في أوروبا والخليج العربي ومصر.

يلتقي لوكوموتيف موسكو وسالزبورج ضمن منافسات المجموعة الأولى في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، كذلك يلتقي أتليتكو مدريد وبايرن ميونخ من نفس المجموعة، وفي المجموعة الثانية يلتقي الإنتر مع نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وفي المجموعة الثالثة يلتقي مانشستر سيتي فريق بورتو البرتغالي، وليفربول وأياكس من المجموعة الرابعة في انفيلد.

وفي مصر يخوض قطبي الكرة المصرية مباريات الدور نصف النهائي في بطولة كأس مصر ، حيث يلتقي الزمالك مع نادي طلائع الجيش ويلتقي الأهلي مع نادي الأتحاد السكندري.

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في دوري الخليج الإماراتي يلتقي الوحدة والظفرة واتحاد كلباء والنصر وبني ياس والعين ضمن أحداث الجولة الثامنة من بطولة الدوري، كما سنكون على موعد مع مباريات في دوري أبطال آسيا

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر "1-12-2020":

دوري أبطال آسيا - المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة يوكوهاما - جيونبوك 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports HD 8 جوانزو - سوون 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports HD 7 شنجهاي - سيدني 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports HD 7 جوهور دارول - فيسيل كوبي 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports HD 8

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة لوكوموتيف موسكو - سالزبورج 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2 شاختار دونيتسك - ريال مدريد 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - بايرن ميونخ 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 بوروسيا مونشنجلادباخ - الإنتر 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 بورتو - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 مارسيليا - أوليمبياكوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 ليفربول - أياكس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 أتالانتا - ميتييلاند 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5

كأس مصر - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - طلائع الجيش 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports 1 HD الأهلي - الاتحاد 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

الدوري الإماراتي - الجولة 8 المباراة الموعد القناة الناقلة الوحدة - الظفرة 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية AD SPORTS 1 HD اتحاد كلباء - النصر 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية Sharjah Sport HD بني ياس - العين 21:00 الإمارات، 20:00 السعودية AD SPORTS 1 HD

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