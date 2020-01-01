جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 في دوري أبطال إفريقيا والدوري الإسباني والدوري الإيطالي وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة؟

يلتقي اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية فريقي ستوك سيتي وتوتنهام على ستاد بريطانيا، ويستضيف إيفرتون على ملعب جوديسون بارك فريق مانشستر يونايتد، وقد وصل الشياطين الحمر إلى ربع النهائي بعد الفوز على برايتون في دور 16 بثلاثية نظيفة.

بعد الفوز على إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف، يستضيف ريال مدريد فريق غرناطة في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني على ملعب الفريدو دي ستيفانو.

في الدوري الإيطالي يحل الإنتر ضيفاً على هيلاس فيرونا على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ويستضيف ميلان فريق لاتسيو في السان سيرو في الجولة الرابعة عشر من السيري آ.

المزيد من الفرق

ويستكمل دوري نجوم قطر مباريات الجولة العاشرة ويلتقي السد صاحب المركز الأول في الدوري فريق الريان على أرض الأخير بستاد جاسم بن حمد، كما يستضيف الأهلي نادي قطر على ملعب حمد بن خليفة.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2020-21، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 ديسمبر "23-12-2020":

كأس كاراباو - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة ستوك سيتي - توتنهام 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 2 إيفرتون - مانشستر يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - سيلتا فيجو 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - غرناطة 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 ألافيس - إيبار 23:00 مصر، 24:00 السعودية beIN Sports HD 3 ريال بيتيس - قادش 23:00 مصر، 24:00 السعودية beIN Sports HD 5

الدوري الإيطالي - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا - الإنتر 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 بولونيا - أتالانتا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 13 EN ميلان - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 نابولي - تورينو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 5 روما - كالياري 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 8 سامبدوريا - ساسوولو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 12 EN سبيزيا - جنوى 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 9 HD max أودينيزي - بينيفينتو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports France 8 HD max

الدوري الفرنسي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة رين - ميتز 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 10 بوردو - ستاد ريمس 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 6 لانس - ستاد بريست 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 نيم - ديجون 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 9 نيس - لوريان 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 7 موناكو - سانت إتيان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 9 أنجيه - مارسيليا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 7 باريس سان جيرمان - ستراسبورج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 ليون - نانت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 10 مونبلييه - ليل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

دوري نجوم قطر - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة الخريطيات - العربي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD الريان - السد 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD الأهلي - قطر 17:30 مصر، 18:30 السعودية Alkass Two HD

الدوري التونسي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة الأوليمبي الباجي - شبيبة القيروان 14:00 تونس، 15:00 مصر الوطنية التونسية

كأس الكونفدرالية - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة كيجالي - كمبالا سيتي 15:00 مصر، 14:00 المغرب - جرين إيجلز - القطن الكاميروني 15:00 مصر، 14:00 المغرب - الاتحاد المنستيري - أهلي طرابلس 15:00 ليبيا، 14:00 تونس Television Tunisienne 1 رونيسونس - وفاق سطيف 16:00 مصر، 15:00 الجزائر الجزائرية الرياضية نامونجو - هلال الأبيض 16:00 السودان، 15:00 المغرب - أونزي برافوش - موتيما بيمبي 16:00 مصر، 15:00 المغرب - تفرغ زينه - نهضة بركان 18:00 مصر، 17:00 المغرب الرياضية المغربية بلومفونتين سيلتيك - ريفرز يونايتد 18:00 مصر، 17:00 المغرب - جراف دي داكار - سان بيدرو 19:00 مصر، 18:00 المغرب - الاتحاد البيضاوي - أدجوبي 21:00 مصر، 20:00 المغرب Arryadia SD/HD

دوري أبطال إفريقيا - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة المريخ - إنييمبا 15:00 السودان، 14:00 المغرب - نكانا - بيترو أتلتيكو 15:00 مصر، 14:00 المغرب - بلاتينيوم - سيمبا 15:00 مصر، 14:00 المغرب - سونيديب - الأهلي 16:00 مصر، 15:00 المغرب Al-Ahly Club TV بونجويدي - مازيمبي 16:30 مصر، 15:30 المغرب - أشانتي كوتوكو - الهلال 17:00 السودان، 16:00 المغرب - الملعب المالي - الوداد 18:00 مصر، 17:00 المغرب Arryadia SD/HD راسينج كلوب - حوريا 18:00 مصر، 17:00 المغرب - أهلي بنغازي - الترجي 18:00 ليبيا، 17:00 تونس Libya Sport Channel كايزرشيفس - بريميو دي أوجوستو 18:00 مصر، 17:00 المغرب -

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم