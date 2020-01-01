جدول مباريات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020 في تصفيات أمم إفريقيا 2021 ودوري أمم أوروبا، وما هي القنوات الناقلة لجميع المباريات؟

نعيش في هذه الأثناء فترة التوقف الدولي، والتي يخوض خلالها المنتخبات العديد من المباريات القوية.

تبدأ اليوم الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 ، وسيواجه منتخب بوروندي منتخب موريتانيا، وسيستضيف منتخب جزر القمر منتخب كينيا، فيما سيواجه منتخب تشاد منتخب غينيا، وغينيا بيساو السنغال، وغينيا الاستوائية ليبيا.

وفي إطار الجولة الخامسة من دوري أمم أوروبا سيستضيف منتخب سلوفاكيا منتخب اسكتلندا، وسيواجه منتخب مقدونيا الشمالية إستونيا الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيواجه روسيا البيضاء ليتوانيا وألبانيا كازاخستان وهولندا البوسنة والهرسك وتركيا روسيا وبلغاريا فنلندا وآيرلندا ويلز وأرمينيا جورجيا الساعة السابعة مساءً.

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وفي الساعة العاشرة إلا ربع ستكون هناك مجموعة من المباريات هي: إيطاليا ضد بولندا والدنمارك ضد آيسلندا وبلجيكا ضد إنجلترا ورومانيا ضد النرويج والنمسا ضد آيرلندا الشمالية والمجر ضد صربيا ومولدوفا ضد اليونان وسلوفينيا ضد كوسوفز

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سيلتقي نادي الوكرة مع نادي الخريطيات الساعة 5:15 مساءً بتوقيت قطر في كأس أوريدو، كما سيواجه العربي السيلية الساعة السابعة والنصف.

ورغم التوقف الدولي، سيواجه نادي الاتحاد السعودي نادي العين السعودي وديًا على ستاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

جدول مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 الجولة الثالثة والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 نوفمبر "15-11-2020":

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة بوروندي - موريتانيا 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN SPORTS HD 7 جزر القمر - كينيا 18:00 مصر، 17:00 المغرب - غينيا بيساو - السنغال 18:00 مصر، 17:00 المغرب - تشاد - غينيا 18:00 مصر، 17:00 المغرب - غينيا الاستوائية - ليبيا 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS HD 7

مباريات ودية أندية المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد - العين 17:30 السعودية، 16:30 مصر قناة الاتحاد على اليوتيوب

دوري أمم أوروبا - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة سلوفاكيا - اسكتلندا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 مقدونيا الشمالية - إستونيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 روسيا البيضاء - ليتوانيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 12 ألبانيا - كازاخستان 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 5 هولندا - البوسنة والهرسك 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 تركيا - روسيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 بلغاريا - فنلندا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 ويلز - آيرلندا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 3 جورجيا - أرمينيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 6 إيطاليا - بولندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2 الدنمارك - آيسلندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3 بلجيكا - انجلترا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1 رومانيا - النرويج 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 النمسا - آيرلندا الشمالية 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 5 المجر - صربيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 6 مولدوفا - اليونان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 12 سلوفينيا - كوسوفو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 8