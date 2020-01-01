جدول مباريات اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 في الدوري المصري ودوري أمم أوروبا وجميع البطولات وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يوم جديد تتجدد فيه متعة كرة القدم بلقاءات ومنافسات قوية ومثيرة، حيث يشهد اليوم الأحد ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ مجموعة جديدة من المباريات الحماسية.

في بطولة دوري الأمم الأوروبية تُستكمل الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث يشهد اليوم مجموعة كبيرة من المباريات منها مبارة لمنتخب آيرلندا مع منتخب ويلز في تمام الثالثة عصرًا، وفي تمام السادسة مساءً يلتقي منتخب هولندا منتخب البوسنة والهرسك، كما يلتقي منتخب إنجلترا مع منتخب بلجيكا، وأيضاً لقاء يجمع منتخبي كرواتيا والسويد.

وتشهد الساعة ٨:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة مباراة بين منتخبي بولندا وإيطاليا، ولقاء بين منتخبي آيسلندا والدنمارك، ولقاء قوي يجمع منتخب فرنسا أمام منتخب البرتغال، كما يلتقي أيضاً منتخب روسيا مع منتخب تركيا.

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يسدل الستار غدًا عن موسم 2019-2020 من الدوري المغربي بمنافسات قوية، حيث يواجه الثلاثي المنافس على اللقب الوداد والرجاء ونهضة بركان، الفتح الرباطي والجيش الملكي المغربي وأوليمبيك آسفي على الترتيب.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 11 أكتوبر "11-10-2020":

الدوري المصري الممتاز - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - بيراميدز 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports

دوري أمم أوروبا 2021 - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة كازاخستان - ألبانيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 آيرلندا - ويلز 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 ليتوانيا - روسيا البيضاء 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 10 البوسنة والهرسك - هولندا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 إنجلترا - بلجيكا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 كرواتيا - السويد 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 النرويج - رومانيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 5 فنلندا - بلغاريا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6 أرمينيا - جورجيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 7 إستونيا - مقدونيا الشمالية 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 بولندا - إيطاليا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2 آيسلندا - الدنمارك 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4 فرنسا - البرتغال 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 آيرلندا الشمالية - النمسا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 5 اسكتلندا - سلوفاكيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 7 روسيا - تركيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 6 صربيا - المجر 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 6 اليونان - مولدوفا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 10 كوسوفو - سلوفينيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 9

الدوري المغربي - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح الرباطي - الوداد 19:00 المغرب، 20:00 مصر beIN Sports HD 8 الرجاء - الجيش الملكي 19:00 المغرب، 20:00 مصر beIN Sports HD حسنية أكادير - مولودية وجدة 19:00 المغرب، 20:00 مصر Tamazight HD أوليمبيك آسفي - نهضة بركان 19:00 المغرب، 20:00 مصر Al Maghribia HD

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