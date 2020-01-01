جدول مباريات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والإسباني وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

لقاءات ومنافسات جديدة يشهدها اليوم الإثنين ٢ نوفمبر ٢٠٢٠ في دوريات كرة القدم المختلفة.

في الدوي الإنجليزي الممتاز تُختتم اليوم فعاليات الجولة السابعة بلقاء لنادي فولهام مع نادي ويست بروميتش الساعة ٧:٣٠ مساءً، وأيضاً لقاء يجمع نادي ليدز أمام نادي ليستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإسباني يشهد اليوم ختام الجولة الثامنة من البطولة حيث يلتقي نادي فياريال مع نادي بلد الوليد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الدوري الإيطالي تُختتم الجولة السادسة من البطولة بلقاء بين نادي هيلاس فيرونا ونادي بينفينتو الساعة ٩:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين 2 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 2 نوفمبر "2-11-2020":

الدوري الإنجليزي - الأسبوع السابع المباراة الموعد القناة الناقلة فولهام - وست بروميتش 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ليدز يونايتد - ليستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الأسبوع الثامن المباراة الموعد القناة الناقلة فياريال - بلد الوليد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3