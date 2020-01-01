جدول مباريات اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة
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تختتم الدوريات الأوروبية الكبرى مبارياتها اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 استعدادًا لبداية دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء، لكن الإثارة ستكون حاضرة في الوطن العربي.
ستلعب اليوم المباراتين الثالثة والرابعة في دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020 ، حيث يواجه فيسيل كوبي شنجهاي، ويستضيف يوكوهاما سوون سامسونج.
مباراة واحدة ننتظرها في الدوري الإنجليزي ، ستجمع بين برايتون وساوثامبتون، وفي الدوري الإسباني سيستضيف إيبار فالنسيا، فيما سيواجه فيورنتينا جنوى في الدوري الإيطالي .
في الجولة السابعة من الدوري السعودي ، سيواجه الفتح أبها والرائد الهلال والنصر الاتفاق.
وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.
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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7 ديسمبر "7-12-2020":
|
الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11
|
المباراة
|
الموعد
|
القناة الناقلة
|برايتون - ساوثامبتون
|
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|
الدوري الإسباني - الجولة 12
|
المباراة
|
الموعد
|
القناة الناقلة
|إيبار - فالنسيا
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 3
|
الدوري الإيطالي - الجولة 10
|
المباراة
|
الموعد
|
القناة الناقلة
|
فيورنتينا - جنوى
|
21:45 مصر، 22:45 السعودية
|
beIN Sports HD 4
|
الدوري الألماني - الجولة 10
|
المباراة
|
الموعد
|
القناة الناقلة
|هوفنهايم - أوجسبورج
|
21:30 مصر، 22:30 السعودية
|beIN Sports France 5 HD max
|
الدوري السعودي - الجولة 7
|
المباراة
|
الموعد
|
القناة الناقلة
|الفتح - أبها
|17:30 السعودية، 16:30 مصر
|KSA Sports 3 HD
|
الرائد - الهلال
|
17:50 السعودية، 16:50 مصر
|
KSA Sports 2 HD
|النصر - الاتفاق
|19:45 السعودية، 18:45 مصر
|KSA Sports 1 HD
|
دوري أبطال آسيا 2020 - دور 16
|
المباراة
|
الموعد
|
القناة الناقلة
|فيسيل كوبي - شنجهاي
|13:00 السعودية، 14:00 الإمارات
|beIN Sports HD 7
|
يوكوهاما - سوون
|17:00 السعودية، 18:00 الإمارات
|beIN Sports HD 7