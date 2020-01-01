الدوري الكويتي

جدول مباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

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الاسماعيلي - الاتحاد السكندري
تعرف على مباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2020 في الدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تهدأ وتيرة كرة القدم في جميع أنحاء العالم كما هو معتاد في معظم أيام الإثنين طوال العام، فمباريات اليوم لا تحمل الكثير لدى محبي الساحرة المستديرة.

دوريات أوروبية ليست مصنفة ستلعب مبارياتها اليوم، على غرار الدوري الفنلندي ودوري البوسنة والهرسك، أما المسابقات الكبرى في القارة العجوز فنحن جميعًا في انتظار عودتها الشهر القادم.

عاد فيروس كورونا لبعض البلدان في الوطن العربي من جديد، وهو ما أجبر القليل من الدوريات مثل الدوري الأردني والدوري السوداني على تأجيل مباريات اليوم.

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    لكن في الدوري المصري الممتازستختتم مباريات الأسبوع 23 بمباراتين، الأولى ستجمع بين حرس الحدود ومصر المقاصة، والثانية ستكوم بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري، وهو لقاء من كلاسيكيات الكرة المصرية.

    تستمر اليوم مباريات الجولة 17 من الدوري الكويتي، حيث يلتقي السالمية مع الكويت وكاظمة مع القادسية في نفس التوقيت.

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    وفي هذ التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

    جدول مباريات اليوم الأحد 31 أغسطس "31-8-2020":

    الدوري الكويتي - الجولة 17
    المباراة
    الموعد
    السالمية - الكويت20:50 الكويت، 21:50 الإمارات
    كاظمة - القادسية20:50 الكويت، 21:50 الإمارات
    الدوري المصري - الجولة 23
    المباراة
    الموعد
    		القناة الناقلة
    حرس الحدود - مصر المقاصة17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Time Sports HD
    الإسماعيلي - الاتحاد السكندري20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Time Sports HD

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