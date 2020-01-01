جدول مباريات اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020 في الدوري المصري الممتاز والدوري الإنجليزي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

مباريات منتظرة اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020 في العالم والوطن العربي.

تبدأ اليوم مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث سيلتقي نادي كريستال بالاس مع نادي ليستر سيتي الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ويواجه تشيلسي أستون فيلا الساعة 7:30، فيما يستضيف إيفرتون مانشستر سيتي الساعة 10 مساءً.

وفي دوري نجوم قطر ، يلتقي نادي الغرافة مع أم صلال الساعة 4 مساءً بتوقيت الدوحة، ويواجه قطر السد والوكرة الخريطيات الساعة 6:30 مساءً.

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يشهد اليوم الإثنين مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز ، وسيواجه الفارس الأبيض سموحة ويستضيف المارد الأحمر الاتحاد السكندري.

وفي دور 32 من دوري أبطال إفريقيا ، يستضيف مولودية الجزائر النادي الصفاقسي الساعة 8:45 بتوقيت البلدين.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 ديسمبر "28-12-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - ليستر سيتي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 تشيلسي - أستون فيلا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 إيفرتون - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري القطري - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة الغرافة - أم صلال 16:00 قطر، 17:00 الإمارات beIN Sports HD قطر - السد 18:30 قطر، 19:30 الإمارات beIN Sports HD الوكرة - الخريطيات 18:30 قطر، 19:30 الإمارات beIN Sports HD 5

الدوري المصري - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - الزمالك 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports 2 HD الأهلي - الاتحاد السكندري 19:30 مصر، 20:30 السعودية ON Time Sports 1 HD

دوري أبطال إفريقيا - دور 32 المباراة الموعد مولودية الجزائر - الصفاقسي 20:45 الجزائر وتونس، 21:45 مصر

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