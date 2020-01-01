جدول مباريات اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020 في الدوري السعودي وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

بعد انتهاء بطولة دوري أبطال أوروبا ، يعتبر اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020 راحة في المنافسات الأوروبية، استعداداً لبدء منافسات الموسم الجديد من البطولات المختلفة، ولكن يشهد اليوم منافسات في الدوري السعودي .

يلتقي اليوم نادي الاتفاق مع الرائد الساعة 6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما يلتقي نادي الشباب مع أبها في تمام الساعة السابعة مساءً، ولقاء يجمع نادي الحزم أمام الفتح الساعة 7:10 مساءً، وأيضاً لقاء لنادي الاتحاد أمام الفيحاء الساعة 8:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كان من المقرر أن تستمر منافسات الدوري الأردني اليوم، لكن عودة فيروس كورونا للبلاد تسبب في تأجيل المباريات، وقد يتوقف النشاط من جديد.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 24 أغسطس "24-8-2020":

الدوري السعودي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - الرائد 18:45 السعودية، 17:45 مصر KSA Sports 2 HD الشباب - أبها 19:00 السعودية، 18:00 مصر KSA Sports 3 HD الحزم - الفتح 19:10 السعودية، 18:10 مصر KSA Sports 4 HD الاتحاد - الفيحاء 20:50 السعودية، 19:50 مصر KSA Sports 1 HD

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