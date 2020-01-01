جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2020 في الدوري الإسباني والدوري الألماني وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

عادت المنافسات في العديد من الدوريات حول العالم بعد غياب دام ثلاثة أشهر، ويتلهف جميع عشاق كرة القدم في العالم لمتابعة أنديتهم المفضلة مرة أخرى، ويشهد يوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2020 مجموعة من المباريات المختلفة في الدوريات الكبرى.

منها بداية مباريات الجولة 29 من الدوري الإسبانى ، وستقام مواجهتين الأولى بين ليفانتي وإشبيلية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، ومباراة ريال بيتيس أمام غرناطة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

أيضًا تستكمل اليوم مباريات الجولة 27 من الدوري البرتغالي، وسيواجه ماريتيمو جيل فيسينتي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات الدوري الإسباني بعد العودة والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو "15-6-2020":

الدوري البرتغالي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة ماريتيمو - جيل فيسينتي 20:00 مصر، 21:00 السعودية Sport TV 1 Potugal

الدوري الإسباني - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفانتي - إشبيلية 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ريال بيتيس - غرناطة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني الدرجة الثانية - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة أرمينيا بيليفيلد - دينامو دريسدن 20:30 مصر، 21:30 السعودية Sky Sport 7 HD